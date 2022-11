La China Suárez le hizo un pedido desesperado a sus seguidores: "Difundir por favor

La China Suárez realizó una importante campaña en sus redes sociales. De qué se trata.

"La China" Suárez expuso en sus redes sociales una campaña que tuvo infinidad de reacciones por parte de sus seguidores. Se trata del robo de un perro en el barrio de Liniers, motivo por el cual escrachó a la persona que lo hizo.

¿Alguien conoce a esta señora? Se robó a este perrito", preguntó indignada la artista, mostrando en su historia de Instagram la foto de la mujer captada por las cámaras de seguridad. El posteo original pedía a los internautas difundir lo máximo posible para rescatar al animal.

La queja de La China Suárez en su cuenta de Instagram

El desesperado pedido del dueño del animal

"¡Coco tiene que volver con su familia! Difundir por favor", subrayó el dueño del caniche, historia que sensibiliza a La China Suárez a tal punto de que se hizo eco y lo compartió en sus redes. Hace poco, había subido que adoptó un gatito, por lo que su amor por los animales es una constante en la interacción con sus fanáticos.

El sentido mensaje de La China Suárez a Chapu Martínez

Martín "Chapu" Martínez compartió el sentido mensaje que le envió Eugenia "La China" Suárez por Instagram luego de que contara la cantidad de amenazas que recibió por parte de miles de usuarios que lo culparon de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. "Son fracasados que envidian", aseguró la actriz en el texto que le escribió al humorista.

Conocedora de lo que es recibir acoso en las redes sociales, "La China" sorprendió a todos sus seguidores al compartir una historia hablando del hate que no para de sufrir "Chapu" Martínez desde hace varios días. "Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar", escribió la actriz, enojada con las amenazas que recibió el humorista.

Pero eso no fue todo porque "La China" también le envió un mensaje privado a Martínez. "No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia", posteó el humorista en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla de lo que le escribió la actriz.

"Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen", le envió la ex Casi Ángeles en apoyo. En ese sentido, "La China" Suárez agregó: "Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos".