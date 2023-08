La China Suárez finalmente confesó su "accidente": "Se me reventó”

La actriz mostró en sus redes sociales el mal momento vivido. La China Suárez se quejó por la calidad de un producto que compró en dólares.

María Eugenia "La China" Suárez comenzó su camino en el medio artístico de pequeña en tiras de Cris Morena y desde ese momento su carrera nunca paró. La artista ha protagonizados exitosas películas y telenovela y recientemente se lanzó como cantante solista. Dado su fructífero camino laboral, la madre de los hijos de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré tiene una vida con lujos y recientemente confesó el accidente que sufrió. "Se me reventó".

La actriz de tiras como Casi Ángeles, Solamente Vos y Argentina, tierra de amor y venganza acudió a Miami acompañada por sus tres hijos para disfrutar de sus vacaciones. La joven fue madre a los 20 años de Rufina, producto de su relación amorosa con Nicolás Cabré, y años más tarde formó pareja con Benjamín Vicuña y dio a luz a Magnolia y Amancio.

Suárez aprovechó para salir de shopping y hacer compras en la ciudad estadounidense y adquirió una prenda de vestir que quería conseguir desde hacía tiempo, pero todo terminó un accidente inesperado. "Este fin de semana cantamos en la Bresh y yo quería estrenar una calza que me compré en un viaje y que fue alta inversión porque la quería hacía un montón y es de una marca muy cara. Estuvimos media hora", relató "la China". Y cerró: "No me subía, hasta que sí, pero me dijeron ‘no podés hacer nada, ni pis’. La cuestión es que me la puse, cantamos, todo perfecto. Fui al baño y cuando me la subí escuché un ruido raro, pero dije ‘debe ser el látex’. Cuando miré, se me había reventado la calza de un huevo y medio".

La emoción de La China Suárez por su carrera como cantante

"Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí", comentó emocionada la artista en sus redes sociales, antes de dar a concoer la noticia que la tenía tan alegre. Y cerró: "No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita. Lo mejor siempre está por venir. Firma y nueva etapa de la mano de Warner Music. ¡Ahhh! ¡Grito de felicidad!".