La China Suárez desmintió a Icardi: "Yo no comencé, no provoqué"

Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio con una carta en sus historias de Instagram con una carta mediática en la que desmintió a Mauro Icardi, entre muchas otras revelaciones. Desde que el escándalo se desató el sábado pasado, la voz de la actriz era una de las más requeridas, pero "La China" decidió callar, en un principio. Cansada de las repercusiones, insultos y maltratos, la ex Casi Ángeles publicó una extensa carta en la que dejó referencias al pasado y a su presente amoroso.

Después de cuatro días en los que las informaciones, confirmaciones, idas, vueltas, desmentidas, especulaciones y trascendidos estuvieron a la orden del día, finalmente en la tarde de este miércoles "La China" Suárez rompió el silencio con un fuerte y extenso descargo en sus redes sociales. Es que el escándalo que se desató el sábado por la mediática separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, con la actriz como sindicada "tercera en discordia", se convirtió en el tema de la semana en Argentina. Las palabras de "La China" llegaron y con mucha potencia.

La actriz de El Hilo Rojo usó sus historias de Instagram para desmentir a Mauro Icardi, entre muchas otras revelaciones y consideraciones sobre su pasado y su presente. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas", aseguró "La China" en un tramo de su comunicado. En otra parte, la actriz pareció enviarle un mensaje directo a Mauro Icardi: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos".

En otro tramo de su descargo, la ex Casi Ángeles también habló sobre cómo por su "inexperiencia" le dio credibilidad a "estos hombres, que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos". "Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. Todos quedan bien parados", agregó "La China" Suárez, apuntando contra el matrimonio Icardi-Nara.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué", aseguró Eugenia Suárez, desmintiendo de esta forma lo que se dio por cierto desde el comienzo del escándalo, que ella era quien había iniciado el diálogo con Mauro Icardi. "Yo no fui quien insistió y propició esta situación", remarcó la actriz en otro tramo de su descargo, buscando dejar bien en claro que las charlas subidas de tono con el futbolista del PSG fueron iniciadas por él, pese a lo que se dijo en los últimos cuatro días.

La respuesta sin filtro de Wanda Nara a la carta de "La China" Suárez

Tan solo unos minutos después de que "La China" Suárez compartiera su descargo, Wanda Nara le respondió en sus historias de Instagram. "De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma. Fotos de los últimos tres meses y que fueron publicadas", escribió la empresaria, aludiendo a las palabras de la actriz de una supuesta crisis en su matrimonio con Mauro Icardi.