La canción de Camila Homs vs. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el video

Se conoció que Camila Homs cantó una canción contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las playas de Punta del Este. El video del momento que se volvió viral.

Camila Homs volvió a ser noticia en la farándula argentina. La modelo sorprendió luego de protagonizar un video cantando una canción contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las playas de Punta del Este (Uruguay) que generó un gran revuelo en las redes sociales.

Durante la jornada del pasado domingo 1° de enero, se conoció un video de Homs en un boliche sumándose a los polémicos cánticos de la gente. "Ole, le, oh, la, la..., Tini se la come y Cami se la da", entonaba un grupo de personas en referencia al romance que la cantante tiene con De Paul. Para al sorpresa de muchos, Camila arengó al público y también comenzó a cantar.

Luego, otro sector del público entonó otros temas apoyando a De Paul, que el pasado 18 de diciembre se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. "Que se vayan todos a la concha de su madre", les respondió Camila Homs, mientras se agarraba de una amiga.

Hasta el momento, tanto Tini como De Paul no hicieron mención sobre los insultos que protagonizó Camila Homs. Lo cierto es que lo último que la mujer mencionó con los medios fue que no recibió "ninguna notificación" sobre una denuncia por parte del futbolista. En diálogo con Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV, también manifestó: "No sé y no tengo ganas de hablar de este tema, que el 2022 quede para atrás y adelante con el 2023".

Camila Homs protagonizó un momento muy polémico contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Filtraron las amenazas de Camila Homs a Rodrigo De Paul

Según trascendió, estos chats fueron filtrados por la Justicia a los medios de comunicación dedicados a la farándula. LAM (América TV) recibió estas capturas de pantalla y se armó un enorme revuelo en las redes sociales. Resulta que De Paul denunció a Homs por amenazas y extorsión tanto hacia él como a su pareja, Tini Stoessel. En estas conversaciones, se puede leer cómo Camila le dice al futbolista: “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”.

En otro fragmento del chat, Rodrigo le reclama que por su culpa su hija no pudo estar presente acompañándolo en el Mundial Qatar 2022: "Ya decidiste que no venga a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos. Ella (su hija) decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza".

A esto, Camila le contestó: "Creerte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento. Ya te dije, que (Tini) no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más". Allí, se puede ver la resistencia de Camila a que su hija estuviese cerca de Tini. Cabe destacar que la niña es muy fanática de Stoessel y le había pedido a su madre ir a su recital, pero Homs se negó.

"Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto", lo amenazó. "Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta antes", le contestó De Paul. "¿Viste? Y tranqui que puedo ser mucho peor", cerró la mediática.