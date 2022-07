La brutal confesión de la China Suárez a Rusherking: "No me lo esperaba"

María Eugenia "La China" Suárez le hizo una profunda confesión a Rusherking, su nueva pareja, en la presentación de su canción "Lo que dicen de mí".

María Eugenia "La China" Suárez realizó la presentación de su canción y videoclip musical Lo que dicen de mí y le hizo una profunda dedicatoria a su pareja, Rusherking, con quien lleva pocos meses en pareja.

Horas después de que lanzara su primer tema en diversas plataformas digitales, "La China" llevó adelante un evento en el que hubo mucha gente de su entorno más íntimo. Entre los invitados estuvo justamente el freestyler Thomás Nicolás Tobar, con quien está en pareja desde hace apenas unos meses.

En medio de los saludos que hizo la artista, uno de ellos estuvo dirigido a su novio: "Gracias Rusher que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba, llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí". Asimismo, se mostró feliz por recibir la compañía de sus amigos: "Gracias a mis incondicionales del día a día que se alegran en mis buenos momentos y me abrazan en los peores". "Gracias a todos mis amigos, los que no son tibios, los que se la juegan y los que estuvieron incluso cuando yo creía que no los merecía. Están todos acá".

Por otra parte, la expareja de Benjamín Vicuña, que en 2021 estuvo involucrada en el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, también ponderó la compañía constante de sus familiares: "Gracias a mi hermano Agustín, que me enseña desde chiquita hacia dónde caminar, y a mi mamá por haberme hecho creer siempre que lograría todo lo que me propusiera, gracias a todos por estar acá".

De qué trata la canción que lanzó la China Suárez

María Eugenia "La China" Suárez se refirió al lanzamiento de Lo que dicen de mí, y reveló en qué se inspiró para escribirla: el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y el deterioro de su imagen pública a partir de esta situación.

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”, entona Suárez en la canción. Y en su minidocumental de Star+ brindó detalles sobre este proceso tan doloroso que vivió.

La ex estrella de Casi Ángeles explicó que esta canción “nace de las ganas de convertir lo que me pasa en algo artístico” y con la intención de mostrar “un lado más vulnerable, no tan combativo” de sí misma.