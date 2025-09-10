La Bomba Tucumana criticó al Gobierno por la situación del Garrahan.

Gladys "La Bomba Tucumana" brindó una emotiva entrevista a Nahuela Saa durante una gala a beneficios del Hospital Garrahan, que atraviesa una grave crisis y verá vetada la ley de emergencia pediátrica por parte de Javier Milei. Allí, la cantante habló acerca de la situación del nosocomio y recordó las pérdidas recientes de su pareja y su amiga, ambos debido al cáncer.

"Me parece muy noble todo lo que hacen. Atienden a niños de todo el país. En el interior no tienen recursos. Le abraza el corazón a las familias de los niños que están enfermos y los adolescentes", manifestó la artista, que describió al cáncer como "una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora". "Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto".

"Anímicamente hoy fue un dia raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono", detalló en esa misma línea, contando que fue "muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.

Gladys junto a Luciano Ojeda, su pareja que falleció producto de un cáncer.

¿Qué dijo "La Bomba Tucumana" sobre el Gobierno de Milei?

Ante un posible cierre de las residencias para aquellos que provienen del interior, opinó: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”.

Finalmente, apuntó: “Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que reveer absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”.