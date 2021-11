La anécdota de Matías Morla sobre Maradona en su cumpleaños: “Lo hiciste feliz”

El empresario recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños y realizó un fuerte descargo en las redes sociales.

A casi un año del fallecimiento de Diego Maradona, y teniendo en cuenta que el 30 de octubre el crack hubiera cumplido 61 años, Matías Morla expresó sus sensaciones en las redes sociales. En su descargo, el empresario llenó de elogios al legendario jugador de fútbol y dejó en claro que no solo lo admiraba por sus habilidades deportivas sino también por sus méritos personales.

“Tengo miles de fotos que bien podrían estar en este posteo. Fotos juntos, fotos tuyas solo, en eventos, en la intimidad, fotos de momentos alegres y de los otros. Revisé cada una de ellas para homenajearte en tu cumpleaños y decidí quedarme con una que vieron todos pero que es la que más te representa”, comenzó su descargo el apoderado de la marca Diego Maradona.

Morla continuó su discurso en alusión a los rasgos de la personalidad de Diego: “Él te hablaba, no entendías su idioma, pero eso no fue una barrera, porque le hablaste con el mejor de tus idiomas: el del amor. Jugaste, te divertiste, hiciste feliz al nene, vos estabas radiante, tu humor había cambiado, estabas en tu salsa: generosidad y fútbol (tus guías)”.

“No le diste a él, sino a todos, un momento que no olvidaremos jamás y te subiste a la camioneta para hacer las 3 horas de viaje a Dubai. Eso te hizo feliz. Ese cariño lo absorbías. Fuiste Julio César con el corazón de Jesucristo. Nunca más habrá uno como vos. Feliz cumple, Diez. Acá tu leal Matito”, cerró.

El desgarrador mensaje de Gianinna Maradona

“Tocaste el cielo con las manos y hoy lo habitas. Desde donde estés, sólo deseo que sientas la paz que últimamente no pudiste sentir acá. Mi mundo quedo vacío sin vos. Estés donde estés, estás conmigo. No te siento todo el tiempo, pero sé que estás. Sé que me escuchás y también sé que me guías. Ver todo desde arriba debe ser mortal”, comenzó su descargo la hija menor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe.

Gianinna siguió y recordó anécdotas con el futbolista: “Celebro el amor que te dimos, lo que nos disfrutamos. Mamá, Dal y tus nietos te recordamos cada día, te hacemos presente en cada anécdota, recuerdo, que nos lleva a reírnos y sentirte un poquito más cerca. Te seguimos viendo con el mismo amor que siempre, nosotros solos sabemos lo que vivimos. Nadie nos contó quién eras. Lo vivimos juntos”.

“Tus carcajadas hasta ahogarte de la risa. Te extraño cada instante que la vida me sigue dando la oportunidad de vivirla. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar, te abrazo desde acá! ¡Feliz cumple, pá! “, siguió y cerró: “Ojalá allá estés bailando con la lengua afuera, te celebro hoy y siempre. ¡Te amo!”.