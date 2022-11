L-Gante se metió en la actual relación de Tamara Báez, su expareja

El artista rompió el silencio y habló a fondo sobre la relación de Tamara Báez con El Despre. Qué dijo.

L-Gante se refirió a la actual relación que mantiene su expareja, Tamara Báez, con El Despre, quien al igual que él, es artista de cumbia 420. Lejos de ser amistoso con sus declaraciones, lanzó fuertes críticas e hizo hincapié en un hecho que involucró a su hija Jamaica.

"Escucho lo que me comentan, lo que me informan. Tampoco me interesa", expresó L-Gante en diálogo con Socios del Espectáculo por El Trece, quien se pronunció respecto a la detención de El Despre por llevar un arma de fuego a un boliche. "No podría estar deseándole lo mejor a una persona que tiene ese comportamiento", agregó.

Al mismo tiempo. el creador del tema El Último Romántico dijo que desea "que se porte bien, más que nada porque es chico, aunque tenga dos o tres años menos que yo, la manera de hacer las cosas es mejor". "Si uno te dice que está todo bien, está todo bien. Es al pedo fantasmear. Yo le brindé mis mejores palabras, si alguien le dice algo que no le crea", dijo en referencia a un mensaje privado que le mandó por Whatsapp.

En última instancia, le dedicó unas palabras a los abogados de Tamara Báez y El Despre y reveló cómo se siente frente a esta situación. "Son estrategias y se quieren hacer famosos. Pero la mentira tiene patas cortas y así terminan. Yo tranquilo, serenito", concluyó.

Fuerte descargo de Tamara Báez tras el pedido legal de L-Gante

La tensión entre Tamara Báez y L-Gante no para de crecer. Semanas después de confirmarse su separación, en medio de rumores de infidelidad del cantante con Wanda Nara y las peleas legales por la hija en común que tienen, la influencer hizo un contundente descargo en claro desacuerdo con uno de las últimas exigencias del artista ante su expareja.

Recientemente se conoció el que intérprete de éxitos de cumbia como Perrito Malvado o El último Romántico, le prohibió a su expareja, mediante la ley, exponer el rostro de Jamaica, la hija de un año que tienen en común, en sus redes sociales. La influecer solía mostrar el día de día de la niña en sus perfiles públicos, incluso compartía los avances de su hija. Pero ahora, no poder mostrarla es "lo único que la pone triste".

A través de sus historias de Instagram, Báez hizo un fuerte descargo sobre el tema, al que acompañó con una foto de espaldas de ella y su hija. "Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole", empezó por escribir Tamara. Luego añadió: "Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé".

"A la bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo", continuó Tamara en relación a la última exigencia legal de L-Gante. Asimismo, añadió: "Me parece súper injusto. Muchas cosas son injustas".