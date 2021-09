L-Gante presentó su propio vino, Tinty 420: cuánto cuesta y cómo conseguirlo

Tinty 420, el nuevo vino de L-Gante, está 100% hecho en Mendoza. Según los expertos, es un vino "joven y fresco".

L-Gante, cantante de música urbana, elevó su popularidad durante estos últimos meses, cuando sus canciones empezaron a viralizarse y comenzó a asistir a distintos programas de televisión. Ahora, decidió aprovechar su lugar en los medios para sacar su propia línea de vinos: Tinty 420.

Esta semana, L-Gante viajó a la provincia de Mendoza para hacer algunos shows y de paso estrenar su primer emprendimiento, que ya está disponible en el mercado por $780 y se puede conseguir escribiendo al mail info@onebloodmusic.com. Se trata de un vino malbec cosecha 2020, elaborado con uvas del Valle de Uco, con la ayuda del enólogo Bernardo Bossi. Según las críticas, es un vino “joven” y con mucha frescura.

La foto publicitaria de Tinty 420, el nuevo vino de L-Gante.

“Hoy presentación oficial en la Ciudad de Mendoza del vino “Tinty 420″. El tintillo del L-GANTE no vale nada?”, publicó en su cuenta de Instagram, junto con una foto de sí mismo al lado del producto. La publicación recibió los likes de varias celebridades, entre ellas, de Jana Maradona, que le prometió que iba a comprarle uno.

Las reacciones en Twitter por el nuevo vino de L-Gante

El escándalo en el show de L-Gante en Uruguay

Recientemente, L-Gante dio un recital en el Teatro de Verano de Montevideo. En medio del concierto, un fanático le dio una camiseta de Peñarol, el rival de Nacional de Montevideo, club muy popular en Uruguay. Un hincha de este último equipo se tomó muy a mal que el cantante haya aceptado la camiseta y empezó a pegar piñas.

L-Gante no toleró para nada esta situación, pidió que paren la música y aclaró que había agarrado la remera porque era la que le faltaba para su colección, pero que él no tiene ningún problema con las rivalidades entre equipos de fútbol. “Está todo piola con Nacional, pero esa era la camiseta que me faltaba. Yo no hago diferencia. La diferencia la hacen los giles. Yo soy de Boca Juniors, no soy ni del Peñarol ni de Nacional”, expresó.