L-Gante logró cumplir un importante sueño de su infancia: "De wachin"

El cantante compartió un emotivo logro que obtuvo gracias a su triunfo en la música.

L-Gante reapareció en sus redes sociales y reveló el especial sueño de la infancia que logró cumplir. En los últimos años, el cantante de cumbia y RKT logró instalarse en la industria y consagrarse como una de las figuras más exitosas del momento, motivo por el que empieza a disfrutar los frutos de su trabajo.

En medio de las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, programa del que forma parte como uno de los 100 jurados, el intérprete de Perrito Malvado se tomó unas vacaciones y viajó a disfrutar de un especial destino. Contento por este logro, L-Gante compartió una divertida reflexión en sus redes sociales.

Actualmente, el cantante se encuentra en Europa un destino que ya había visitado con anterioridad. Sin embargo, en este viaje, L-Gante visitó una ciudad por primera vez y se mostró muy contento, ya que estaba cumpliendo un sueño de su infancia.

"Una vez cuando era más wachin había editado una foto así con el fondo falso", escribió L-Gante como descripción de la foto en donde se lo puede ver con la Torre Eiffel iluminada de fondo. Rápidamente, muchos colegas y fanáticos compartieron la imagen y felicitaron al cantante por su logro.

Tamara Báez, internada y lejos de L-Gante: "Todo vuelve, me dejaron sola"

Tamara Báez, la novia de L-Gante, está pasando por un mal momento de salud y sorprendió en las redes sociales al publicar un descargo en su cuenta de Instagram. Una vez más, volvió a despertar fuertes rumores de separación del artista, con quien comparte una hija de 1 año, Jamaica.

Esta no es la primera vez que Tamara publica un texto en sus redes dando a entender que su relación con L-Gante no está en su mejor momento. En su descargo, la influencer contó que estuvo muy enferma y que no recibió el acompañamiento que necesitaba en ese momento, dando por implícito que L-Gante o alguien muy importante de su vida no la cuidó.

"Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. Re desilusionada", publicó Báez en su cuenta de Instagram junto a una foto acostada en su cama y con un suero inyectado en el brazo. A los pocos minutos, borró la imagen y publicó otra acostada en la cama, con una mano en su frente: "Vómitos, fiebre y se despertó Jami", sumó.