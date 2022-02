L-Gante confirmó su pelea con Tamara Báez: "Es imposible"

L-Gante reconoció que mantuvo una pelea con su novia, Tamara Báez, que derivó en una separación. El relato del cantante en el programa de Moria Casán, por El Nueve.

L-Gante volvió a sorprender a sus fanáticos con un testimonio sumamente inesperado. El cantante de cumbia visitó el programa de Moria Casán, por El Nueve, y confirmó la pelea que tuvo con su novia, Tamara Báez, que derivó en una escandalosa separación. Como consecuencia, la conductora reaccionó y le hizo una recomendación de cara al futuro.

En la noche del pasado miércoles, el músico y creador de "Cumbia 420" y su pareja visitaron el ciclo, Moria es Moria, que conduce justamente la diva. En dicho marco, la presentadora les consultó acerca de los rumores de peleas y conflictos que tuvieron en los últimos meses, ya que los medios se hicieron eco de cada comentario que ambos hicieron en las redes.

"¿Se han peleado en algún momento? Vi algo en las redes, pero no sé si era fake news o si se pelearon", manifestó Moria, que hizo referencia a las noticias acerca de las veces que se dejaron de seguir en Instagram. "Contame, reina... ¿Qué pasó?", le preguntó la conductora a Tamara. Inmediatamente después, ella reconoció: "Sí, nos habíamos peleado, ja".

Tamara Báez y L-Gante visitaron el programa de Moria Casán, por El Nueve

"Uy, ¡qué tristeza!", reaccionó Moria. L-Gante intervino la conversación y confirmó que se pelean "de vez en cuando". La exvedette, actriz y capocómica acotó: "Está bueno...". "Vivimos en la misma casa y a los 20 minutos estamos a los abrazos", agregó, entre risas, el cantante. "Sí, es imposible, ja", señaló Tamara.

Por qué se pelearon L-Gante y Tamara Báez: los rumores de infidelidad que provocaron un conflicto

Moria Casán trató de indagar acerca del motivo por el cual L-Gante y Tamara Báez mantuvieron un conflicto que derivó en una fugaz separación, al menos para la vista de las redes sociales. "¿Por qué fue que se pelearon? No sé si fue una noticia falsa o si fue verdad. ¿Qué les pasó? Porque esto fue un cortocircuito y lo terminaron exponiendo", consultó la diva.

L-Gante: "De mi parte sincera, nada serio hasta el momento... ¿vos?" "¿Dudaste de él o de alguna infidelidad?"

Tamara Báez: "Pasa que me llegó un mensaje y yo creí, pero era mentira. Me mandó un mensaje una chica, pero después me di cuenta...".

Moria Casán: "Ay, qué pesada... calienta bragueta ajena. ¿Por qué no se dejan de joder?".

L-Gante: "No fue la única vez que le mandaron así. Ayer estuve al lado de ella y le mandaron mensaje diciendo que yo estaba en otro lado...".

Tamara Báez: "Es hasta que me doy cuenta de que es mentira y ya está. Ahora me mandan mensaje y sé dónde está él o está conmigo y ya no creo más nada".

Moria Casán: "Claro, es que tratan de hacer daño".