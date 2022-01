Karina Mazzocco recordó su horrible experiencia laboral con Pettinato

La conductora Karina Mazzocco habló del difícil episodio laboral que atravesó junto al polémico Roberto Pettinato.

En una entrevista radial con el programa Así somos (AM 1140), a raíz de los 20 años de Grandiosas -histórico magazine de El Trece- Karina Mazzocco recordó la funesta experiencia profesional que tuvo con Roberto Pettinato. "Sentí la necesidad de comentarlo y compartirlo porque forma parte de mi responsabilidad como mujer", aseveró.

Consultada sobre su pasado profesional con Pettinato -que culminó de la peor manera- Mazzocco se animó a revivir ese feo episodio de su vida: “En algún programa sí la pasé mal y me encargué de comentarlo públicamente. No es un tema del que quiera volver a hablar, pero la verdad es que no tuve la mejor experiencia con Roberto Pettinato como compañero de trabajo y sentí la necesidad de comentarlo y compartirlo porque forma parte de mi responsabilidad como mujer”.

“Para que ninguna mujer tenga que pasarlo mal por el simple hecho de ser mujer o tener un menor rango dentro del elenco. Ya me encargué de comentarlo. Lamentablemente sigue pasando, pero muchos menos gracias a las mujeres que pudieron poner en palabras sus vivencias. Uno por eso tiene que contar determinadas cosas. Lamentablemente sigue pasando”, agregó.

Un archivo demoledor

Mazzocco compartió escena con Pettinato en Todos al diván (Canal 9), programa de 1999 que duró aproximadamente dos años. Tuvo que pasar más de una década para que en 2018 Karina se animase a denunciar al conductor en público luego de que Josefina Pouso y Mariela Anchipi saliesen a contar sus historias de maltrato.

“Trabajar con él para mi era muy difícil. Uno ya se despierta con un nudo en la panza sin saber lo que puede llegar a pasar. Había días que eran buenos y otros que eran muy malos”, había reconocido Mazzocco en su momento, durante una nota con Jorge Rial en Intrusos (América TV).

Karina Mazzocco explotó y les paró el carro a sus compañeros en vivo: "No se entiende"

Karina Mazzocco vivió un acalorado momento en su programa de televisión y debió mostrar la parte más dura de su carácter, para tranquilizar a todos sus panelistas. La conductora intercedió en medio de una discusión sobre una noticia relacionada a Vicky Xipolitakis y cambió los ánimos de todos los presentes en el estudio.

Cora de Barbieri y Miriam Lanzoni fueron quienes estaban intentando hablar al mismo tiempo cuando Mazzocco se quedó sin paciencia y decidió frenar a sus compañeras de piso. "Paren, paren, escúchenme un poquito", enunció la conductora, sin mucho éxito en un principio, ya que las periodista y la actriz continuaban con su discusión.

"Entiendo que el tema nos enciende a todos. Todos tenemos cosas que aportar", enunció la presentadora de Transformaciones, con un contundente tono, para que los involucrados en el debate dejaran de hablar. Y cerró: "Pero, si hablamos todos juntos, no se entiende. Entonces, nos vamos repartiendo y todos tienen tiempo de hablar". Tras esa intervención, la conversación entre los miembros del equipo continuó en varios tonos más abajo y con mucha más calma, por lo que el punto de vista de cada uno de ellos quedaba mucho más claro para el público.