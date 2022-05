Karina La Princesita sufrió un duro accidente: "Estoy re caliente"

Karina La Princesita sufrió un accidente automovilístico y no dudó en apuntar contra algunos transeúntes que no se acercaron a ver qué había sucedido sino que tomaron otra actitud.

Karina La Princesita sufrió un accidente automovilístico en plena Avenida 9 de Julio aunque ella misma se encargó de aclarar que se encontraba bien y que solamente hubo daños materiales en su vehículo, pero también aprovechó para disparar contra algunos transeúntes. "Estoy re caliente", aseguró la cantante tropical en sus historias de Instagram, muy enojada.

Muy activa en las redes sociales, Karina La Princesita suele compartir todo lo que sucede en su vida con sus casi tres millones de seguidores. Así ocurrió en los últimos días al revelar que tuvo un accidente automovilístico en plena Avenida 9 de julio. Pero lo que más sorprendió fue el picante mensaje que le dejó a algunos transeúntes que no se acercaron a averiguar qué había sucedido sino que tomaron otra actitud.

"A la gente que sacó fotos, si, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente", disparó picante la cantante tropical en sus historias de Instagram, en donde también agregó un emoji con el pulgar para arriba de forma irónica. Esta publicación generó mucha preocupación entre los seguidores de La Princesita, que quisieron saber si alguien había resultado herido en el accidente.

"Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes", tranquilizó Karina a sus followers, agregando nuevamente el emoji del pulgar arriba, aunque en este caso sin hacerlo irónicamente. En ese sentido, la cantante no brindó más detalles sobre lo sucedido y a las horas siguió compartiendo sus actividades diarias en redes sociales.

La publicación de Karina La Princesita.

La fuerte dedicatoria de Karina La Princesita a su hija

A mediados de febrero de 2021, Karina La Princesita hizo un sorpresivo comentario en su cuenta de Instagram, donde indicó que el cariño del público el da fuerzas para enfrentar cada situación que la afecta de su vida privada: "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien". Y advirtió: "Pero mi hija y cantar me salvaron la vida".

Por otra parte, la cantante de 36 años pidió no ser juzgada en las redes sociales por manifestar su dolor: "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien". En tanto, aunque sin especificarlo, señaló que hay personas que suelen hacerle muy mal: "Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también".