Karina "La Princesita" sufrió un accidente en el ensayo de ShowMatch

La noticia generó impacto entre sus seguidores. Karina "La Princesita" sufrió un accidente del que habló en Instagram y por el que debió suspender momentáneamente los ensayos de La Academia en ShowMatch.

En las últimas horas, una noticia vinculada a Karina "La Princesita" generó sorpresa e impacto entre sus seguidores. Es que la cantante y actual participante de La Academia en ShowMatch sufrió un duro accidente en uno de los ensayos alusivos al certamen conducido por Marcelo Tinelli.

La noticia fue confirmada por la propia Karina, quien en su Instagram compartió una imagen del ensayo de La Academia para luego subir otra historia con la siguiente frase: "El golpe que me di". Según explicó AMBA24, se requirió suspender las actividades temporalmente ya que "La Princesita" sufrió un golpe duro pero que de igual modo no necesitó de asistencia médica.

Tras el accidente y el ensayo, Karina "La Princesita" se trasladó hacia el cumpleaños de su madre y también compartió fotos en Instagram. Así las cosas, todo fue un susto grande que quedó atrás y no llevó grandes consecuencias al trabajo diario de la cantante que hace pocas semanas se defendió de las críticas ante un ataque macrista en redes sociales.

Karina La Princesita explotó contra los operadores macristas: "Dejen de romper las pelotas"

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Karina "La Princesita" se hartó de las mentiras macristas y explotó contra los operadores afines de dicho espacio. Todo se dio a raíz de una fake news sobre el dinero que supuestamente cobró de la intendencia de Quilmes por ofrecer un show en dicha localidad.

"Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo", comenzó diciendo Karina "La Princesita". Acto seguido, la cantante desligó a Mayra Mendoza del pago de su presentación y pidió que cesen los ataques infundados.

Tajante, "La Princesita" cerró sobre su participación en el 72º aniversario de San Francisco Solano, partido de Quilmes: "¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias".