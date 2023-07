Kami y el Moneda se separaron: "Jamás te voy a perdonar"

La influencer publicó los duros mensajes que intercambió con el padre de su hija. Los cordobeses son una de las parejas más queridas de TikTok.

Kami y el Moneda, la pareja más querida de TikTok, se separaron. Los influencer cordobeses se volvieron famosos por compartir su vida en las redes sociales y la ruptura no fue la excepción. La noticia provocó desazón entre sus fanáticos, que quedaron impactados por la publicación de la joven.

Los tiktokers, que hace poco fueron padres de la pequeña Roma Aylin, además de las millones se views y la fama, se encontraron con el lado oscuro de las redes: críticas y escándalos. La última polémica fue cuando acusaron a Kamila Franco de vender la ropa que había conseguido de canje.

“Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente", escribió Kami en una historia en las que etiquetó a su flamante ex. "Hasta acá llegué, te brindé una familia y todo mi apoyo. Pero con todo el dolor de mi corazón, te digo chau. Primero está mi hija", añadió y luego borró las publicaciones.

Sin embargo, la cuenta de Instagram @Lomaspopu llegaron a sacar capturas de las stories. En los posteo había un chat entre la pareja, en las que él le pidió hablar cuando esté mejor y ella le expresó su deseos de terminar. “De una, hasta acá llegué. Vos me estás enfermando. ¿No te das cuenta? Si no hay respeto, no hay amor”, sostiene. A lo que él respondió: “Te pedí perdón, mi amor. Ahora todo el mundo me bardea a mí. No pasa nada mi amor”.

En otras de las capturas que compartieron en la misma página, Kami señaló: “Mentiras. Si me amás no me vas a dejar sola. Lo primero que sale de tu boca es que estoy loca. Y no te das cuenta de que me estás enfermando. Yo te quiero mucho. Pero no puedo ponerme mal porque tengo una hija que me necesita, tengo responsabilidades”.

“Disculpa si lo hago público, pero es lo que me nace. Me da impotencia hacer de todo y que siempre me trates de loca, que me parezco a mi mamá. No es así. Si te estoy diciendo que me estoy enfermando, ayudame como yo lo hice con vos”, le pidió. Luego, cerró: “No digo que seas malo, pero ya si no hay respeto y no me ayudás como yo lo hago con vos. Solo me dejás sola y eso me duele mucho. No quiero estar más mal. Sabés que siento depresión y me abandonás”.

El robo millonario que sufrieron Kami y el Moneda

Kami y El Moneda traspasaron las barrera de las redes hace unos meses cuando se volvieron noticia en todo el país por el millonario robo que sufrieron en su casa de Villa María, Córdoba, el pasado marzo. “Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé que vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, señaló la cordobesa a través de su cuenta de TikTok.

Según describió la propia Kami, entre las cosas que les robaron estaba el dinero que habían ahorrado junto a El Moneda para comprar una propiedad y con la que iban a construir su hogar. Y si bien ellos no especificaron de cuánto dinero se trataba, según sus allegados y las fuentes policiales, se trataría de más de 10 millones de pesos.

En un principio, los tiktokers afirmaron que no querían ningún tipo de ayuda. "Nosotros estamos bien y no vamos a pedir nada a nadie. Solos vamos a salir adelante", expresó Kami. Para sorpresa de muchos, la pareja cambió de y compartieron su alias para recibir dinero de parte de sus seguidores: "Estamos destruidos. Dejo todo manos de Dios".