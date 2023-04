Julieta Poggio confesó en qué gastará el dinero que ganó en Gran Hermano: "Tengo ganas de irme"

Julieta Poggio se sinceró respecto a en qué le gustaría invertir la plata que ganó por su tercer puesto en Gran Hermano y cuáles son sus planes laborales a corto plazo.

Julieta Poggio confesó qué hará con el dinero que ganó por su paso por Gran Hermano, reality en el que quedó en tercera posición. "Tengo ganas de irme", se sinceró la bailarina, al tiempo que reveló también en qué le gustaría invertir, además de su deseo de trabajar de lo que estudió.

Mientras los rumores y especulaciones sobre el futuro de los ex Gran Hermano no paran de circular, con la llegada confirmada de Tomás Holder y Alfa al Bailando en América TV incluida, son varios los participantes del exitoso reality de Telefe que están analizando qué hacer con la fama y popularidad que ganaron. En ese sentido, una de las más solicitadas es Julieta Poggio, que se quedó con el tercer puesto de la competencia.

En diálogo con la revista Hola!, la bailarina oriunda de Villa Devoto, reveló no sólo de qué quiere trabajar en el futuro, sino también qué hará con el dinero que ganó por su paso por la casa más conocida del país. "Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás", comenzó explicando Julieta sobre sus planes de inversión.

"¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia", agregó respecto a su futuro cercano, en medio de los rumores que la acercan al Bailando por un sueño que prepara Marcelo Tinelli para su desembarco en América TV. En ese sentido, sumó de qué le gustaría trabajar.

"Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio que voy a seguir formándome, y también quiero dar clases de danza", reconoció la bailarina. Lo cierto es que Julieta Poggio ya tiene asegurado trabajo para las vacaciones de invierno: hará teatro en la calle Corrientes de la mano de José María Muscari.

Los cambios que se vienen en Gran Hermano para la edición 2023/24

Santiago del Moro, el conductor del reality, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve brindando junto a un equipo de personas. Debajo, escribió: "Brindando y agradeciendo! #GranHermano muy pronto, nos vemos. Se viene algo GIGANTE". Así, dejó en claro que los productores tuvieron una reciente reunión en la que hicieron planes para la nueva edición del programa.

Más tarde, Ángel de Brito habló sobre el tema en LAM (América TV) y adelantó cuáles son los cambios que tendrían pensados para incorporar. "Van a probar cosas que se han hecho en Australia, Dinamarca y Brasil. En Brasil había un botón rojo, que los participantes podía tocar en cualquier momento para dejar la casa. En Dinamarca tenían que cumplir con un desafío, que obligaba a los participantes quedarse inmóviles durante un determinado tiempo", relató el conductor.

Días atrás, Del Moro había contado en una nota para LAM que "hay tres veces más inscriptos a esta altura que el año pasado". "Gran Hermano es un formato que nunca ha parado en el mundo, entonces en esta edición hicimos un formato más convencional, porque hay una o dos generaciones que no lo conocían. A medida que vayan pasando las ediciones, se van a ir incorporando cosas que pasan en el mundo", concluyó.