Juan Darthés fue captado por la prensa en su casa de Brasil: "Encapuchado"

El actor fue encontrado por la prensa y se lo vio en el balcón de su casa en Río de Janeiro. Juan Darthés se fue a vivir a Brasil tras la denuncia de Thelma Fardín.

Se conocieron imágenes del departamento donde vive Juan Darthés tras huir a Brasil por las denuncias de abuso sexual en su contra. El periodista Rodrigo Lussich reveló información desconocida hasta el momento sobre cómo es la vida del actor en su país natal, en el que reside hace más de tres años.

"Desde que nos vio, Juan Darthés está encapuchado dentro de su casa. A veces aparece su mujer, el perro y se lo veía a uno de sus hijos que se acababa de despertar y se acercaba a saludar a su padre y a su madre. Todo en el balcón de su edificio", reveló el cronista de Socios del Espectáculo, ciclo que llevó a parte de su equipo a Río de Janeiro para averiguar sobre la cotidianeidad de Darthés.

Lussich destacó que es la primera vez que un medio nacional logra acceder al lugar donde Darthés reside tras mudarse de Sao Pablo. "Él es ciudadano brasileño y aprovechó las ventajas que tiene porque en ese país la pena máxima por estupro es de 10 años. La prescripción de una denuncia por abuso sexual, que es la que le pesa a Darthés por Thelma Fardín, es de 12 años y no hay extradición. Por eso el mejor lugar para Juan Darthés es hoy Brasil", concluyó el periodista.

Un video dejó ver a Darthés mientras realizaba quehaceres domésticos en el balcón de su departamento en Río junto con su esposa María, quien nunca dejó de acompañar al padre de sus hijos tras la denuncia de Thelma Fardín, por la que decidieron irse de Argentina.

La palabra de Thelma Fardín sobre el juicio a Juan Darthés

"No tengo para nada un espíritu de venganza. Yo realmente no encuentro la sanación en la idea de pensar que él va a ir preso. Incluso, y por ahí esto es medio disruptivo, yo lo que quiero es que termine el proceso legal y por supuesto quiero que digan 'culpable', pero no es que me interesa decir 'que vaya preso y que no vea la luz del sol'", contó Fardín en diálogo con María Laura Santillán para Infobae. Y agregó: "No me pasa eso. Quiero una reparación del sistema. Que el sistema reconozca la voz de una víctima".