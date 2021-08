Juan Acosta insultó a Raúl Rizzo en un salvaje ataque: "Es un pelotudo"

El humorista ultra macrista defenestró al distinguido actor tras sus desafortunadas declaraciones televisivas.

Raúl Rizzo volvió a los medios y lanzó polémicas declaraciones televisivas en el programa de Tomás Mendez en Crónica TV. Respondiendo a los dichos del actor, el ultra macrista Juan Acosta lo insultó en un ataque rabioso. "Es un pelotudo", soltó el humorista, defensor de las ideas y políticas de la derecha argentina.

"Está quemado, le faltan mínimo seis jugadores y eso es algo que lo puedo comprobar", arremetió Acosta en diálogo con el programa Cara y Cruz (Radio Ciudad, AM 1110). Y agregó: “Es un actor que en un momento dado creyó en unas ideas y que evidentemente a veces se le escapa el freno y dice barbaridades sin darse cuenta. No está bien de la cabeza”. Además, no tuvo escrúpulos al insultar a Rizzo con un categórico: "Es un pelotudo que le hace mal a sus propios compañeros".

Invitado a Duro de callar, el nuevo programa de Tomás Méndez en Crónica TV, Raúl Rizzo defendió la gestión del Alberto Fernández durante la pandemia y aseguró que "el Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con la pobreza". Además señaló que Argentina no es el único país que maneja altas cifras de pobreza y desigualdad.

Raúl Rizzo esclareció sus dichos

“En principio, soy un partidario de la democracia y estoy absolutamente en contra de la lucha armada. Creo en el sistema democrático, lo que pasa es que está sacada de contexto la frase, porque se venía atravesando durante el programa la situación que está atravesando el país, que yo no la niego. Hay gran desigualdad y gran pobreza”, comenzó su discurso el actor de Padre Coraje y así llevó claridad a cuáles son sus pensamientos respecto del orden social.

“Yo dije que el gobierno no es el poder, éste está concentrado precisamente en los grupos económicos, en lo mediático y en parte del mundo judicial. Y todos, en conjunto, atacan a este gobierno. Cualquier medida que tomen es denostada por los medios”, concluyó el actor y el periodista Gustavo Grabia lanzó: Coincidiendo en sus declaraciones, no parece haber sido sacada su frase sobre una revolución armada. ¿Lo podría explicar?”. “¿No querés entender o te cerrás los oídos? Lo que yo dije es que el capitalismo necesita a la pobreza y también a la corrupción. Entonces dije: ‘¿Qué le queda al gobierno? Porque al poder no lo tienen ellos. ¿Le queda una revolución armada?’. Era una pregunta la que yo hacía”, explicó Rizzo.