Jorge Rial se sacó y fulminó a Nik en Twitter: "Sos un boludo"

Jorge Rial no aguantó su bronca contra Nik.

Jorge Rial defenestró a Nik tras una chicana del dibujante en Twitter en alusión a las mediciones de rating del nuevo programa del periodista. El conductor arremetió sin tapujos contra el twittero macrista y no le dio tregua.

"Me contaron que Jorge Rial y Brancatelli se burlaron la de vandalización de Gaturro. Dijeron que estuvo bien hecho. Quise buscar el vídeo o el audio de ellos pero no aparecen por ningún lado. Pobrecitos, creo que con CERO puntos de rating ni GOOGLE te levanta", escribió Nik en su cuenta de Twitter.

Rial no le dejó pasar esas declaraciones al dibujante, a pesar de no haber sido arrobado en su publicación. "Además de ser un copiador serial del talento de otros sos un boludo. Ahí tenes nuestro cero. Le ganamos a los canales que te tienen conchabado como su payaso de turno. Seguí robando y llorando. Es lo mejor qué haces. Y todo lo qué haces es horrible", respondió enojado el exconductor de Intrusos.

El fuerte enojo de Luis Ventura con Jorge Rial

Jorge Rial acusó a Daniel Vila, dueño de América TV, de amenazarlo en un corte. "Decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de puta. Nunca me había pasado", soltó el padre de Morena y Rocío.

Ventura se enojó mucho con su excompañero y amigo por hablar mal de la empresa en la que él todavía trabaja y publicó una fuerte carta al respecto. "Como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", enunció el conductor de Secretos Verdaderos.