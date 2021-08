Jorge Rial fulminó a Fernando Iglesias tras sus dichos: “Impresentable”

El periodista se expresó sin tapujos ante los comentarios machistas que el diputado lanzó sobre las visitas a Olivos.

El periodista Jorge Rial arremetió contra el diputado Fernando Iglesias en una reciente aparición en los medios, al referirse a sus declaraciones machistas y sexistas sobre las visitas de Florencia Peña a la Quinta de Olivos el año pasado. En su discurso, el ex conductor de Intrusos hizo alusión al rol de Juntos por el Cambio en esta situación.

“La primera sanción que uno esperaría sería de los pares, del mismo partido. ‘Che, ¿en serio vamos a llevar a este en la lista? ¿A este impresentable?’ Hasta ahora, la tibieza absoluta. El comunicado que sacaron las mujeres de Juntos fue de una tibieza absoluta. Incluso escuché más defensa hacia él, que marcarle el error”, comenzó su descargo Rial, desde su ciclo de Radio 10 y en dúplex con C5N.

“Che, vienen las PASO ahora, que son abiertas, puedo votar a quien yo quiera. Y bueno, por ahí me levanto ese día y voto en contra de esa lista, la de Fernando Iglesias. Claro, quién te dice que por ahí es el lugar donde se lo puede castigar. No hay mejor castigo de la gente que las elecciones”, expresó y propuso: “Entonces digo, che, tenemos la oportunidad, tal vez sea la manera, porque del lado de Juntos por el Cambio no hay voluntad ni siquiera de señalarlo. Y encima hoy retrocedió en chancletas, además de mal tipo es cagón”.

Luego, Rial se refirió a la cobardía de Iglesias con un lapidario remate: “A mí me encanta porque cuando él te ataca, lo primero que te dice si sos periodista es ‘sos un periodista pago’. Lo loco de todo esto es que el pago por todos nosotros, el subsidiado por llamarlo de alguna manera es él, que es diputado. Usa su banca y la guita que gana, que es de todos nosotros”, dijo y, por otro lado, agregó que el diputado habría incumplido un a regla impuesta por la presidenta del partido: “Patricia Bullrich quiso imponer una especie de código de ética en su partido, que decía ‘del cinturón para abajo, no’, y al otro día sale este energúmeno a decir las cosas que dijo”.

Flor Peña, contundente

“En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, expresó el lunes Florencia Peña en su programa, cuando hizo u contundente descargo sobre las acusaciones que había recibido en redes.

Como remate, la actriz lanzó una serie de preguntas retóricas sobre el machismo y la misoginia que sufrió en carne propia: “¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”.