Internaron a Luis Ventura y preocupa su estado de salud: "Los quiero a todos"

El periodista de espectáculo relató en las redes sociales que debía someterse a una serie de estudios médicos y alarmó a sus seguidores.

Luis Ventura, uno de los periodistas más reconocidos de América TV, transita un momento delicado de salud. Según confirmó el propio panelista en su cuenta de Instagram, se encuentra internado en la Clínica Trinidad para realizarse una serie de estudios, entre los que "resaltó una tomografía de cabeza y cuerpo". Sus seguidores se preocuparon y le dejaron numerosos mensajes de aliento.

Ventura relató en sus redes sociales que el miércoles se hizo los estudios y recalcó: "No me llamen y los quiero a todos". Finalmente, en las últimas horas, el periodista decidió contar cómo pasó la jornada de exámenes médicos. "Entré hace un rato a la clínica Trinidad... ya me hicieron hisopado 25 negativo, tomografía de cabeza y cuerpo, presión 10= 6, sangre, glucemia... nutricionista y mañana jornada completa". Por otro lado, también agradeció al personal médico por la atención.

Esta mañana, Ventura volvió a las redes para publicar una foto en la que se lo ve vestido con una bata de hospital y con una Virgen del Rosario de San Nicolás a su lado. "Nunca estoy solo", escribió el periodista. Varios famosos y seguidores le comentaron para enviarle mensajes de aliento y fuerza, pese a que no dio detalles de lo que está viviendo en su internación.

"Vamos Luisito", le escribió Panam, o "Vamos Ventu", fue el comentario de Karina Mazzocco, conductora de América TV. Otros seguidores simplemente preguntaron por su estado de salud, pero no obtuvieron respuesta.

Jorge Rial habló de la posibilidad de que Ventura condujera Intrusos

Jorge Rial disparó muy picante contra la posibilidad de que Luis Ventura lo reemplazara como conductor de Intrusos. Filoso, el periodista respondió a preguntas de sus seguidores en Instagram y no se guardó nada sobre aquellos que se rumoreó que podían hacerse cargo de Intrusos tras su salida a principios de este año. Además también reveló que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no eran los elegidos por América TV para conducir el histórico ciclo de espectáculos.

Así como su decisión de dejar Intrusos sorprendió, la gerencia de América TV empezó a buscar rápidamente su reemplazo, lugar que terminarían ocupando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Pero en las últimas horas, Jorge Rial disparó durísimo contra la posibilidad de que ese espacio fuera para Luis Ventura, que se fue bastante mal del histórico ciclo, peleado con quien fuera su amigo. "Considero que Ventura es el único conductor a tu altura. ¿Te hubiese gustado que quedara a la cabeza?", le escribió un seguidor a Rial en sus historias de Instagram.

La respuesta del padre de Morena y Rocío fue contundente y letal: "¿En Intrusos? No. Está muy bien así".