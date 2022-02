Insólito descargo de Juana Viale contra Alberto Fernández: "No sé"

La hija de Marcela Tinayre criticó al Presidente de los argentinos y habló sobre el cambio climático.

Juana Viale se expresó en los medios tras haber viajado a Corrientes por los incendios que quemaron gran parte de la provincia litoraleña. La nieta de Mirtha Legrand se autoproclamó como una ciudadana de bien por su actitud ante lo ocurrido en los esteros y lanzó insólitos comentarios contra el Presidente Alberto Fernández.

"Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es", expresó la hija de Marcela Tinayre, a pesar de que el Presidente ha enviado ayuda económica a la provincia para combatir el fuego y reparar los daños ocasionados en Corrientes. "Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando", arremetió luego Juana, sobre el Ministro de Medio Ambiente de la Nación.

No contenta con lo declarado en diálogo con Eduardo Feinmann, la actriz de Malparida continuó en alusión a la entidad estatal encargada de los problemas medioambientales del país: "Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea".

"Lo que está pasando en el mundo es el cambio climático. Eso es un hecho que no se puede negar. Lo que está sucediendo en Corrientes es que hay una sequía de hace dos años", continuó la actriz en alusión a las razones por las que cree que se dieron los incendios correntinos. "Culturalmente acá existe la cultura del fuego; también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos".

Además, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand se expresó sobre otras consecuencias del cambio climático y enunció: "La sequía, la mano del hombre y también la naturaleza. Ayer cayó un rayo al lado nuestro y se empezó a incendiar la tierra”. Finalmente, Viale hizo alusión a una propuesta de cambio a nivel general, en las rutinas diarias de cada ciudadano, y aseguró que cree que esa es la única salida: “Hay que cambiar conductas culturales y hacer cumplir la ley".

Juana Viale explicó el motivo de su viaje a Corrientes

La actriz de Mis Amigos de Siempre dejó en claro que no pudo evitar viajar a donde ocurrieron los incendios tras enterarse de la noticia. "Amo la naturaleza y cuando vi los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, vine a verlo con mis propios ojos", relató.