Inesperado posteo de La China Suárez tras la muerte del papá de Vicuña: "Recuerdo todo"

La reconocida actriz compartió una particular imagen en sus redes sociales en donde se despidió de su exsuegro y abuelo de dos de sus hijos.

Eugenia "La China" Suárez hizo un particular posteo tras la muerte de Juan Pablo Vicuña Parot, el papá de Benjamín Vicuña. La actriz y modelo le dedicó unas palabras a su exsuegro y abuelo de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, y le hizo una especial promesa.

Tras varias semanas internado con un diagnóstico reservado y luego de varios viajes de Vicuña a Chile, el progenitor del actor falleció este martes 6 de septiembre. Poco tiempo después de conocerse la noticia, Suárez compartió una serie de fotografías en sus redes sociales y le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su exsuegro.

"Recuerdo el día que te conocí: 'eri más linda que el sol' y me conquistaste", empezó el posteo de Suárez en donde sumó algunos videos de su hija Magnolia junto a su abuelo, recuerdos que tenía en su galería de fotos de la juventud de su suegro e incluso una postal de ellos dos juntos. "Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida", continuó "La China" muy agradecida con el papá de su expareja.

Luego enumeró una serie de memorias que marcaron su relación con Juan Pablo: "Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa". Por último, finalizó con una promesa muy especial para sus hijos luego de la muerte de su abuelo. "Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el 'Tata loco'. Para siempre", sentenció.

La muerte que golpea a Benjamín Vicuña: "Hoy el mundo se me hace un nudo"

Benjamín Vicuña publicó un desgarrador posteo en sus redes sociales tras el fallecimiento de un ser querido muy importante en su vida. En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios de cariño y apoyo por parte de sus seguidores de Instagram.

Se trata de Juan Pablo Vicuña Parot, el padre de Benjamín Vicuña, quien estaba internado en Chile desde hace un mes por una hemorragia intestinal. Se sabía que su estado era delicado y por esa razón el actor había viajado a verlo. Después de varias semanas intubado, el hombre finalmente falleció.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo", comenzó Vicuña en la publicación, en la que adjuntó una foto de su padre cuando era joven.

"El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró el actor.

"Que en paz descanse. Otra persona que cuidará de vos desde el cielo", comentó una seguidora del actor. "Lo más duro que nos puede pasar. Fuerza, Benja", le comentó otra usuaria, mientras otra le escribió: "Muchas fuerzas para vos y mucha luz para su alma".