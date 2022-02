Increíble: Cris Morena sorprendió con una foto de su nieta, idéntica a Romina Yan

Cris Morena compartió una foto con su nieta Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, que sorprendió a todos por el increíble parecido entre ambas.

Cris Morena se tomó un descanso y se fue de vacaciones con su nieta, Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan. El destino que eligieron fue pasar un invierno de nieve en Nueva York. En su cuenta de Instagram, Cris compartió algunas fotos de su aventura y dejó sin palabras a sus seguidores por el enorme parecido de Azul con su mamá, quien falleció en 2010 de una manera completamente inesperada.

“Este 2022 es de transformación y muchos cambios y cosas nuevas… por eso voy a animarme a mostrarles un poco más de mi día a día… y voy a empezar con este gran viaje con mi nieta amada… feliz de poder disfrutar de un New York nevado”, escribió la productora debajo de las fotos, en las que se las ve a las dos muy sonrientes y abrigadas rodeadas de nieve.

En otras de las imágenes, se puede ver a Cris sentada en un restaurante con un gran gesto de alegría y otra en la que se la ve con una campera invernal. Entre los comentarios, la mayoría de sus seguidores destacaron cuán parecida está Azul a Romina. “¡Qué parecida a Romi!”, exclamó una usuaria. “Sí, yo lagrimeé”, coincidió otra. “Somos varias”, comentó una más.

El posteo se llenó de comentarios emotivos en memoria de Yan. “Es increíble cómo Romina vive en Azul de una manera tan irrefutable. Ya ves, nadie pierde a nadie. Todxs seguimos juntxs”, comentó otra persona. “Sí, yo pensé que era Romi. Y me emociona ver en Azul a Romi… la lloraré siempre”, le respondió otra usuaria. “Ver a gente que sufrió tanto, sonreír y disfrutar… me da esperanza”, reflexionó otra internauta.

El papá de Romina Yan, Gustavo Yankelevich, aseguró que recibe señales de su hija después de su muerte

Tanto Cris como Gustavo aseguran haber recibido señales de Romina después de su fallecimiento. Una de las primeras que recibió Gustavo fue a través de la música. Una noche, se desveló hasta las cinco de la mañana escuchando la radio y sonó una canción que despertó su atención. “Yo reconocí que era Patricia Sosa y sentí que Romina me estaba hablando. Prendí la luz, lo escribí y al otro día me fui por las disquerías a buscarlo. No sabía cómo se llamaba hasta que lo encontré, el tema se llama Hasta donde Dios me quiera llevar. Ahí dije: ‘Hay un señal”, relató, en diálogo con El Exprimidor en 2016.

Meses después, le pidió que le enviara otra señal más concreta. “Un día le hablé muy seriamente y le dije: 'Oíme, ¿no te das cuenta que estoy hecho mierda? Me tenés que ayudar, quiero una señal, no algo que yo crea que es tuya, quiero una señal de verdad'”, comenzó. “Ese día me iba a Brasil con mi socio, estábamos en Ezeiza y pasé por Migraciones. Cuando pasé, la mujer me mira antes que le dé el documento y me dice: 'Inolvidable Romina, en casa la amamos'. Le di mi documento y me fui. Estaba en shock, le había pedido a las 9 de la mañana que me diera una señal”.

Pero esta historia no termina ahí: en el segundo aniversario de fallecimiento de Romina, Gustavo se topó con una nota de Clarín escrita por Adriana Schettini titulada ‘Inolvidable Romina’, tal como las palabras de esa mujer del aeropuerto. Al contactarse con ella para agradecerle por la nota, la periodista le confesó algo que lo dejó helado. “Se puso a llorar y no podía hablar. Me dijo que la nota la había escrito hace tres días con el título 'eternamente Romina' y cuando la fue a entregar le cambió por 'inolvidable'. Cuando me pasan ese tipo de cosas, me siento con una felicidad suprema porque sé que está y me reafirma que voy a estar con ella”, cerró.