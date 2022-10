Icardi se calentó con De Brito en medio del vivo de Instagram: "Pregunta boluda"

En medio de su escandalosa separación de Wanda Nara, Mauro Icardi soltó un dardo letal contra el periodista Ángel de Brito.

Mauro Icardi hizo un vivo de Instagram para despotricar contra Wanda Nara tras la confirmación de su separación y el supuesto romance entre la mediática y L-Gante. Además de contradecir parte de la información que circuló en los medios, desacreditó en vivo al periodista de espectáculos Ángel de Brito.

El vivo de Icardi comenzó con un fuerte descargo: "Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar, pero duele mucho de lo que se está diciendo. El 100% de las cosas están inventadas. Además, aseguró que todavía no está "separado" de Wanda Nara aunque sí le envió una clara amenaza: "Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto".

Uno de los 100 mil asistentes al evento virtual de Mauro Icardi fue el periodista Ángel de Brito, quien lanzó una pregunta que no fue bien recibida por el futbolista. "Ángel estás tirando cualquier pregunta boluda, ni da para responderlas", sentenció el host, desacreditando al conductor de LAM (América TV) y humillándolo en vivo. "Va con toda la buena onda, pero si querés cuando vaya a Argentina nos juntamos y lo hablamos en privado, fuera de todo el chisme”, cerró Icardi, molesto con la pregunta de Ángel.

La indignación de Icardi con Wanda Nara: "Me harté"

Icardi no pudo ocultar su enojo con Nara y su forma de manejar la situación mediáticamente. "Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento. Wanda pide la separación, según ella, hace un año pero nunca la hace", lanzó contundente. "Las cosas se hablan, no poniendo un mensajito de ‘me separé’. El año pasado puso lo mismo y no era verdad, porque vivimos juntos un año más”, acotó mientras le llegaban más respuestas al respecto.

Además, añadió: "Por ahí en algún momento la hace, pero hace un año lo dice y después hay alguna amenaza, algún chantaje u algo, y nunca se separa”. Incluso explicó que la crisis de pareja es "reciente" porque “hace nueve años que están juntos" y "nunca pasó nada". Por otro lado, enfatizó en el apoyo que recibe por parte de su familia: "Tengo la palabra de sus hijos que también están muy enojados con ella, por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas. Entonces desde ahora, si la manera es hacerlo todo público así será".