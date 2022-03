Gustavo Bermúdez y Verónica Varano confirmaron su romance: las fotos

Por primera vez en dos años, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano confirmaron su relación: las fotos que les sacaron juntos.

A pesar de que se sabía que Gustavo Bermúdez y Verónica Varano están en pareja desde hace dos años, durante todo este tiempo se mostraron lo más reservados que pudieron, completamente alejados del ojo público. Esta vez, posaron por primera vez frente a las cámaras mientras disfrutaban de una velada en el teatro.

Gustavo y Verónica comenzaron su romance a fines de 2020. Desde entonces, fueron fotografiados juntos en muy pocas ocasiones. Ahora, fueron vistos en la salida del teatro Multitabarís Comafi, a donde fueron a ver la obra de teatro Pura Sangre, protagonizada por Griselda Siciliani y dirigida por Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella.

Aparentemente fue una salida entre amigos y colegas de la industria actoral, ya que también estuvieron presentes Adrián Suar y Pablo Codevilla. En las imágenes, tomadas por Teleshow, se los puede ver a los dos caminando muy alegres y sonrientes por las calles porteñas, vestidos muy elegantes: él con una camisa blanca, un jean y unos zapatos de vestir color beige y ella toda de negro, con un top, un pantalón y unas sandalias.

Las fotos de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano juntos a la salida del teatro.

Fue el periodista Ángel de Brito quien había confirmado el romance entre Gustavo y Verónica por primera vez al revelar que habían pasado Año Nuevo juntos. Sin embargo, los dos decidieron mantener un perfil bajo. Más tarde, Verónica dio una entrevista en La Once Diez y cuando le preguntaron por unas fotos que se habían filtrado de ella y Gustavo, lo negó todo: “Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta de que me estaban sacando una foto, en ninguna situación. No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo”, expresó.

Antes de Verónica, él estuvo casado con una maestra llamada Andrea González y juntos tuvieron dos hijas. En 2011, se separaron y durante todos estos años no se lo vio con ninguna pareja oficial hasta que Verónica llegó a su vida. Por su parte, ella estuvo en pareja con el empresario Fernando Elsztain, con quien tuvo tres hijos, y años más tarde también se divorció.

De qué trata Pura Sangre, la obra de teatro protagonizada por Griselda Siciliani

Recientemente, Griselda habló con Télam y Clarín sobre el estreno de la nueva obra que protagoniza. “La obra habla del amor en estos tiempos, con los mandatos que todavía siguen vigentes y los que se están deconstruyendo, con la cantidad de voces, estímulos e información que tenemos alrededor”, comenzó.

Sobre su personaje, dijo que es una mujer que “no sabe quién es ni qué desea” y que a su vez “está bombardeada por voces externas que quiere satisfacer, pero no puede, sino porque dentro suyo busca otras cosas que estar en pareja, casarse o tener hijos”. “A mí lo que me interesa mucho del personaje es que atraviesa un pequeño camino. Uno la ve totalmente arrasada por voces externas con las que quiere ser obediente y no le sale porque dentro suyo hay otra cosa. El sistema amatorio dice que tenés que estar en pareja, casarte y tener hijos. Y eso no está mal: está bien para el que lo desea”, cerró.