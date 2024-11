Guillermo Francella confirmó su desconocido pasado antes de ser actor: "Me rajaron".

Antes de convertirse en uno de los actores más queridos de Argentina y consagrarse con un Martín Fierro de Cine de Oro, Guillermo Francella tuvo un camino profesional muy distinto al de la actuación. Por primera vez, el actor, reveló cómo fue que decidió abandonar su carrera para seguir sus sueños artísticos.

En una charla con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante, Francella reveló que, antes de dedicarse al teatro y la televisión, se formó en la Escuela Superior de Periodismo, una institución prestigiosa en su época. Aunque siempre sintió pasión por la actuación, en ese momento buscaba una carrera que le diera estabilidad. "Mi papá me decía que buscara algo para comer", recordó.

Francella trabajó durante algunos meses en la revista Gente, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el medio. Sin embargo, su tiempo como periodista fue breve, ya que, según relató, fue despedido debido a una reestructuración que favoreció al personal estable. “Me rajaron después, y me sentí re mal porque no juzgaban mi trabajo”, confesó el actor.

A pesar de este traspié, su experiencia en el periodismo le dejó herramientas valiosas para su futura carrera actoral. “Siempre me gustó el periodismo oral, estar frente a la cámara, hacer algo de interpretación”, comentó. Esta faceta inicial le permitió desarrollar habilidades de expresión y conexión con el público, que luego se convirtieron en uno de sus sellos distintivos como actor.

Guillermo Francella rompió el silencio tras mostrar su apoyo a Javier Milei: "No puede ser"

Guillermo Francella es un reconocido y popular actor argentino que en los últimos meses estuvo bajo la lupa de la prensa y de sus colegas por sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei. En una reciente entrevista, el artista se pronunció sobre los comentarios que recibió y cómo los tomó.

Actrices como Nancy Dupláa, Dolores Fonzi y Érica Ricas se manifestaron acerca del apoyo de Francella al actual gobierno, en medio de la lucha de muchos artistas por parar los recortes en cultura que hay en esta gestión. Varios de sus colegas fueron tajantes con el intérprete de "Pepe Argento" en Casados con Hijos y éste habló al respecto en diálogo con Dante Gebel.

"Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía", comenzó Francella, para contrastar cuán polarizada está la sociedad actual en comparación con la de su juventud. Y siguió: "Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata".

Más de seis meses después de sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei, el actor aseguró cómo toma los recaudos necesarios antes de hablar en público. "Yo me cuido mucho de lo que digo en las entrevistas; no podés hacer una demás. No puede ser que no puedas emitir una opinión o que no comulgues con algo y que no lo puedas expresar. Yo no puedo hacer mucho más que ser más austero y silencioso. No debería ser así, espero que decante", soltó el actor.

Finalmente, y en alusión a la exigencia que considera que hay por parte del público de que los artistas deben ser siempre simpáticos, sostuvo: "Es una exigencia exterior porque siempre tenés que estar vivaracho y ahí arriba, y a veces no estás ahí. A veces en la vida me dicen que sea más simpático, y yo digo, ‘¿qué dije?, estoy callado’. No sé qué decir, me quedo que me muero".