Guillermo Coppola atraviesa un delicado estado de salud a los 76 años.

El mundo del espectáculo y del deporte atraviesa momentos de fuerte impacto emocional, especialmente en torno a todo lo que rodea el juicio por la muerte de Diego Maradona. Mientras sus cinco herederos continúan en la búsqueda de justicia y de respuestas sobre lo ocurrido con el ídolo, los recuerdos y figuras cercanas a él vuelven a ocupar el centro de la escena.

Una de esas figuras es Guillermo Coppola, el histórico representante y amigo personal de Maradona, quien compartió con él los momentos más gloriosos de su carrera. A los 76 años, Coppola no atraviesa su mejor momento de salud. En una reciente entrevista con el programa Implacables, de Canal 9, el exmánager abrió su corazón y habló sobre las secuelas que le dejó el Covid-19, enfermedad que contrajo durante la pandemia.

Guillermo Coppola padece de fibrosis pulmonar, tras haber sufrido de coronavirus.

Producto de aquel episodio, hoy padece fibrosis pulmonar, una afección que complicó a muchas personas luego de haber superado el coronavirus. Durante la charla televisiva, se lo notó visiblemente afectado en la voz, y confesó que los climas fríos le resultan especialmente difíciles, por lo que continúa en proceso de recuperación.

A pesar de su delicado estado de salud, Coppola se mostró con el temple que lo caracteriza, remarcando la importancia de seguir adelante, aunque reconoció que esta etapa le exige más cuidados y atención médica constante.

La revelación de Guillermo Coppola sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei

El exrepresentante de Diego Maradona y figura mediática, Guillermo Coppola, se refirió al noviazgo entre su expareja la conductora Amalia "Yuyito" González y el presidente de la Nación Javier Milei.

Coppola y Yuyito fueron una de las parejas mediáticas más emblemáticas de los años 80. Su romance comenzó en 1983 y duró aproximadamente cuatro años. En ese tiempo tuvieron una hija, Barbara, y su separación fue uno de los temas más comentados del momento.

En una entrevista a El Diario de Mariana (América TV), le preguntaron a Guillermo Coppola sobre su relación con Javier Milei. "No, lo he conocido en lo de Mauro Viale. Pero desde que está de novio no lo he visto", expresó el representante.

Luego, respecto al vínculo del presidente con su ex, Yuyito González, sostuvo: "Bien, los veo de lejos, no hablo de lo que no conozco, sé por mi hija que estaban bien, hasta donde sé. Es un tema que no me meto".

"Fueron a la casa de mi hija. Se habla de que por ahí están o no están. No sé nada, la verdad no la veo, ella está a la mañana y yo estoy en la radio. Pero no estoy esquivando ni nada", aclaró Guillermo Coppola en charla con el programa conducido por Mariana Fabbiani.