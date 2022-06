Guido Süller reveló el gran proyecto inconcluso de su vida: "No aparece"

El famoso mediático reveló qué es lo que más le cuesta afrontar de su vida personal.

Guido Süller habló en profundidad sobre su vida personal y admitió que todavía hay un aspecto que no pudo concretar y que anhela desde hace muchos años. Pese a estar muy conforme con su recorrido personal y la construcción de su propia casa, el mediático tiene un tema inconcluso en su vida el cual lo angustia.

En una reciente entrevista con Diario Show, Guido Süller habló a fondo sobre sus proyectos personales y se mostró sumamente contento con uno de ellos: la construcción de su propia casa. Al ser arquitecto, el mediático diseña su hogar de la manera en que desea y disfruta también de recibir gente en su casa para cocinarles diversos platillos a modo de restaurante. Sin embargo, Süller aún tiene una gran cuenta pendiente en su vida: el amor.

"Teniendo mucho de lo que soñaste, ¿qué es lo que te falta?", fue la pregunta disparadora que dio paso a la confesión de Guido Süller. "El amor. Un compañero, una compañera para transitar la última etapa de mi vida, por la edad que tengo. Ese alguien no aparece, pasan los años y sigo estando solo", reveló el artista en esta entrevista.

"La gente me tiene miedo, estoy un poco cosificado, piensan que vivo en un televisor y cuando me ven en persona se inhiben, les provoco timidez, no pueden pasar el muro, se quedan en el personaje; por otro lado, se me acercan personas por interés pensando que tengo mucho dinero, para hacerse famoso, conocido, o para salir en alguna foto en una revista. Pero como no soy tonto, me doy cuenta, prefiero estar solo", reveló Süller sobre lo complicado que le resulta encontrar un balance entre la fama y el amor.

Pese a que Guido Süller admitió que prefiere estar solo antes que tener una pareja que lo busque solo por interés, también aseguró que no cree haber fracasado en el amor, sino que simplemente "son experiencias de vida". "Me equivoqué en la elección de mis parejas, es una constante, es como si buscara la toxicidad, lo imposible y difícil, lo fácil me aburre, lo clásico y normal no me atrapa, me atrapa lo retorcido y esas relaciones tienen fecha de vencimiento, no hay futuro. Entonces, me parece que me espera la soledad", concluyó.

