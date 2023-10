Griselda Siciliani contó lo que nadie sabe de su separación de Adrián Suar: "Doloroso"

Griselda Siciliani decidió compartir detalles de cómo fueron los años posteriores a la separación de Adrián Suar, productor de El Trece con el que estuvo en pareja entre 2008 y 2016.

Griselda Siciliani es una actriz que adquirió un gran reconocimiento en el espectáculo argentino y cuya vida se hizo mucho más pública a partir de su relación con Adrián Suar, actor y productor de El Trece. Pese a que pasaron más de siete años de la separación, la mujer de 45 años decidió hablar sobre cómo afrontó los años posteriores y contó detalles impensados.

En una entrevista que brindó, Siciliani fue consultada sobre los prejuicios de la sociedad que ve con malos ojos que haya mujeres que son madres y que se enamoran de otras personas. Teniendo en cuenta que es madre de Margarita, hija que tuvo con Suar en 2012, señaló: "Está muy metido en el imaginario eso". Y luego resaltó que mucha gente indaga sobre su expareja, como si aquella hubiera sido su última relación hasta ahora: "También, en mi caso, me pasa todo el tiempo que me preguntan por Adrián como si fuera la última referencia de un hombre que tengo".

Al mismo tiempo, Griselda dejó en claro que pudo rehacer su vida más allá de la separación de Suar y que logró vincularse con otras personas: ¡Imaginate en ocho años la cantidad de vínculos que tuve! Más intensos, menos importantes, muy profundos…".

Por otro lado, la actriz que estuvo ocho años junto a Suar entre el 2008 y 2016 compartió qué es el amor, según su perspectiva, y citó una frase de la obra Pura Sangre, obra teatro que protagoniza en Paseo La Plaza. "En un momento del espectáculo digo “el amor es un monstruo inevitable, adrenalínico, salvaje”, es ese monstruo que uno quiere tener cerca. Es inabarcable, inentendible, hay algo de lo amoroso que ni siquiera podemos describir". Y añadió: "¿Qué es el amor? No sé siquiera cómo definirlo, se sigue estudiando, filosofando, haciendo música, poesía, teatro y cine, pero el amor siempre se escapa por otro lado y te lleva a las experiencia más disímiles y extremas".

Finalmente, Griselda fue consultada acerca de si es peor sufrir o aburrirse en el amor. "¡Naaa, aburrirse! ¡Toda la vida! Es más, creo que a veces uno sufre por amor para no aburrirse, ¿no?", sostuvo. Y concluyó: "En un momento digo en el escenario 'qué hermoso es revolcarse en los vidrios rotos del desamor, qué hermoso es cuando alguien te dice no tengo ganas de verte. El rechazo me genera un impulso vital', a veces ese rechazo alimenta, enciende y enfurece a la vez. Cuando estás viviendo todo eso te parece doloroso; ojalá supieras que vas a convertirlo en una obra de teatro que estará buenísima".

Griselda Siciliani contó por qué con Adrián Suar decidieron separarse

En una entrevista que tuvo lugar en diciembre de 2021 con Jey Mammón, en Los Mammones (América TV), la reconocida actriz que protagonizó éxitos como Educando a Nina, habló sobre el actual vínculo que mantiene con el productor de El Trece y profundizó en los motivos que los llevaron a terminar su extensa relación. "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo", confesó.

"Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", reveló Siciliani sobre el vínculo cercano que intentan mantener con Suar hasta la actualidad por el bien de la pequeña hija de 8 años que tienen en común.

Además, según confesó Griselda, el principal motivo de separación fue que "el amor empezó a apagarse", pero que el respeto sigue igual de intacto que siempre. "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", sentenció la actriz.