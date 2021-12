Graciela Alfano rompió el silencio sobre su romance con Nico Occhiato: "Estoy enamorada"

Graciela Alfano habló en la presentación del Carnaval de Gualeguaychú sobre el romance que habría protagonizado con Nicolás Occhiato.

Graciela Alfano reveló cómo es su estado sentimental actual y también aprovechó para revelar qué sucedió realmente con Nicolás Occhiato, después de que ambos se hicieran tendencia por un supuesto romance. "Primero y fundamental, yo estoy enamorada de mí", aseguró la exvedette, fiel a su estilo.

Los rumores y especulaciones sobre el romance que protagonizaron Nicolás Occhiato y Graciela Alfano comenzaron hace solo unas semanas en Nadie dice nada, el programa que el exCombate conduce. Allí, Nati Jota escrachó sorpresivamente a su compañero que no supo bien cómo responder en el momento.

Fueron varios los periodistas de espectáculos que tomaron estas declaraciones y aportaron más información, como Daniel Ambrosino, que aseguró que Occhiato no quería contar sobre este romance porque sucedió en un momento que había regresado con Flor Vigna, de quien actualmente está separado.

Ángel de Brito hizo lo propio al revelar en Los Ángeles de la Mañana que Graciela Alfano le contó que un día "lo atacó (a Occhiato) en el camarín". "Me dijo ‘mientras yo estaba en el camarín con él, su abuelita tocaba la puerta’, y no la dejaron entrar. Eso es muy Alfano", detalló el conductor de LAM. De todos modos, De Brito sostuvo que no podía precisar qué había pasado entre ellos y que lo único que sabía era que había sido un "touch de camarín". Consultada por este tema en particular, Graciela Alfano charló con PrimiciasYa y dejó algunas declaraciones muy picantes.

Qué dijo Alfano sobre su affaire con Nico Occhiato

"Yo termino el año divina, a full", comenzó revelando la exvedette en el evento de presentación del Carnaval de Gualeguaychú. "Primero y fundamental yo estoy enamorada de mí. Primero hay que enamorarse de uno porque uno no puede dar lo que no tiene. Y después compartir con el otro, que el otro esté enamorado de él también", siguió Alfano sobre cómo es su situación sentimental actual.

Fiel a su estilo, la actriz agregó: "A esta edad uno quiere compartir momentos con distinta gente, es como un chongerío que está muy divertido. Van a tener que llegar a esta edad para saber qué se siente, porque uno ya no quiere noviazgos, compromisos ni casarse ni nada de eso". En la misma charla, Alfano se refirió a qué sucedió con Nicolás Occhiato, con quien se la vinculó recientemente.

"Él habló, yo no hablé nada. Pido que lo traigan a Nico y a mí para que así nos refresquen la memoria. Si el dijo que habrá pasado, yo no me acuerdo de nada. Estoy un poco gagá (risas)", disparó la exvedette, poco clara respecto al "touch de camarín" que tuvieron con Occhiato. Por lo tanto, habrá que esperar a que el exCombate se refiera al romance que habría tenido con Alfano para terminar de saber qué sucedió entre ellos.