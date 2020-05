Graciela Alfano reveló que con Matías Ale y Jorge Ibáñez fueron pareja

En medio del escándalo desatado por la madre y la hermana de Jorge Ibáñez en torno a su herencia, Graciela Alfano -quien fue amiga íntima del fallecido diseñador- lanzó una confesión explosiva y cargó contra la madre de Ibáñez, quien siempre la culpó por la orientación de su hijo. "Lo que fue nuestra relación entre Jorge, Matías y yo... Si supieran todo lo que vivimos", afirmó pícara.

"Madre e hijo estaban discutiendo de una manera feroz y yo muy angustiada decidí cortar con esa situación. Ella me enfrentó y me dijo de una manera muy grosera que yo era la responsable de la homosexualidad de su hijo. No hubo encontronazo porque yo respondí con silencio. Pero me ofendí mucho", señaló en un móvil para Confrontados (El Nueve).

Y agregó: "Yo desde el año '93 que era amiga de Jorge y durante 9 años lo recibí en mi casa prácticamente todas las noches. Venía a comer conmigo, con mi familia. Yo fui su protectora, su refugio, lo recibí en muchos momentos que él estaba tremendamente mal. No puedo revelar lo que me decía porque está muerto, pero se sentía torturado cada vez que peleaba con su madre. Eran peleas muy tremendas y violentas".

Luego, Graciela Alfano procedió a revelar la atracción sexual mutua que ella e Ibáñez sentían por Matías Ale. "Con Jorge fuimos como hermanos, éramos muy cercanos. En un momento conocemos a Matías, yo por mi lado y él por el suyo. Jorge estaba embobado con Matías, y Matías estaba embobado conmigo. Fueron tiempos donde yo hablaba mucho con él porque a mí Matías me gustaba y no quería que nuestra relación sufriera", contó.

Arremetiendo contra la homofobia de Mabel Ibáñez, Graciela Alfano lanzó la declaración más inesperada de la entrevista, causando sorpresa en todo el panel de Confrontados."Hablamos mucho hasta que empiezo mi relación con Matías y, entiéndanlo como quieran, fuimos una pareja de a tres. Éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos entre todos (...). Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera. Creo que Mabel lo decía por esto", finalizó.