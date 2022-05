Furioso descargo de Martitegui tras ir a los Martin Fierro con fiebre

El chef rompió el silencio luego de los señalamientos por haber ido con fiebre a los Premios Martín Fierro 2022.

Germán Martitegui confesó que fue a los Premios Martín Fierro 2022 con 39 grados de fiebre. Esta revelación desencadenó una ola de acusaciones que recayeron sobre el famoso chef. Cansado de leer y escuchar todo lo que se dijo de él, decidió romper el silencio y se manifestó en las redes sociales sobre lo ocurrido.

En las últimas horas salió a la luz una entrevista que dio Germán Martitegui en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. En dicha grabación, el chef reconoce haber asistido al tan esperado evento con 39 grados de fiebre. Esto lo ubicó directamente en el foco de la tormenta, luego de que se dieran a conocer los casos de los famosos con Coronavirus posterior a la entrega de premios.

Germán Martitegui se hizo eco de todos los reclamos que hicieron en las redes sociales repudiando su accionar y decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Twitter, donde escribió: "Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra".

De esa forma, el chef dejó en claro cuál era el motivo de su fiebre. A diferencia de lo que se suponía, Germán Martitegui estaba padeciendo otra patología que también tiene como síntoma la fiebre. Esto lo exhime de responsabilidad, ya que como corresponde, se sometió al hisopado correspondiente, tal como lo indicaban las autoridades a cargo de la organización del evento. Para terminar dio las gracias por haber recibido el Martín Fierro de Oro junto con sus compañeros de Masterchef Celebrity.

Los famosos que repudiaron a Germán Martitegui

Días posteriores a la entrega de los premios más importantes de la televisión argentina, salió a la luz que Mirtha Legrand y Jey Mammón están con Coronavirus. Ambos asistieron a la gala en el Hotel Hilton, por lo que se especulaba que se podían haber contagiado ahí. Luego se supo que Germán Martitegui asistió al evento con fiebre y estalló la polémica.

Jorge Rial fue uno de los primeros en cruzar al chef. El periodista publicó en su cuenta oficial de Instagram: "Y lo dejaron entrar? Los hisopados? Fue, sin duda, el #MartinFierroDelCovid". Lío Pecoraro manifestó: "Vergüenza". Y como ellos hubo otras figuras que estuvieron en contra de su accionar.