Fue líder de la movida tropical y deschavó la peor actitud de Karina La Princesita: "No quiso tener buena energía"

La cantante tuvo un éxito que hasta el día de hoy resuena en los eventos festivos, pero no logró generar un buen vínculo con su colega debido a un particular motivo.

Una fuerte acusación colocó a Karina "La Princesita" en el foco de la polémica. Precisamente, una colega de la movida tropical habló de su relación con la cantante y expuso los motivos por los que no mantienen un buen vínculo en la actualidad. "Podríamos habernos llevado bien", reflexionó la intérprete.

Se trata de Gladys "La Bomba" Tucumana, la famosa cantante que actualmente forma parte de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora. En diálogo con el ciclo radial Por Si Las Moscas, emitido por La Once Diez, la intérprete de La Pollera Amarilla reveló el trasfondo de su mala relación con Karina y aseguró que la ex de El Polaco "nunca quiso tener buena relación con ella".

"Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca", reveló la cantante oriunda de Tucumán sobre los años y espacios de trabajo que compartió con "La Princesita". En ese sentido, añadió: "Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué".

Por último, Gladys hizo énfasis en la buena relación que intenta tener con sus compañeros de trabajo e insistió con que fue Karina quien nunca quiso establecer un vínculo. "Yo encima soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sentenció.

Fuerte denuncia contra Karina La Princesita: "Cierta clase de gente"

Karina "La Princesita" fue criticada por su colega Yiyo tras un escándalo vivido en un festival donde compartieron escenario. La cantante fue noticia por un video viral del momento en que se enojó con el público por gritos para que suba al escenario el cantante que ahora salió en los medios contra ella.

"A la fecha todavía no hay ninguna cuestión legal iniciada, más que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de Yiyo y del grupo. Ellos consideran que los dichos dentro y fuera del escenario han sido bastante agresivos y perjudicial hacia la imagen del grupo", comenzó el abogado de la banda Yiyo y los chicos 10 en diálogo con Mañanísima.

El letrado dejó en claro que los artistas pueden ponerse de acuerdo en privado por lo ocurrido en un recital en la ciudad de Corrientes. "Hay otros videos donde se referencia que ella estaba ofuscada porque se mezclaban a cierta clase de gente", acusó el abogado, aunque no mostró prueba alguna sobre la supuesta actitud elitista de la cantante de hits como Con la misma moneda y Sin vergüenza.

"El abogado de Yiyo se enojó con Karina, quiere que ella le pida disculpas al cantante. Para mí se está colgando de la fama de ella", informó la panelista del programa conducido por Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.