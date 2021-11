Flor Vigna reveló una intimidad de Luciano Castro y fue lapidaria: "Lo usa siempre"

La bailarina deschavó a su pareja y dio a conocer uno de sus secretos estéticos.

Flor Vigna se expresó sobre su relación con Luciano Castro y reveló un detalle que no le gusta de su cotidianeidad. La bailarina se refirió a los gustos de la ex pareja de Sabrina Rojas a la hora de comprar prendas de vestir y sorprendió a los presentes.

"Él es un desastre. Usa siempre joggineta. Siempre se compra una misma remera de diferentes colores. La misma en rojo, amarillo, negro", expresó la bailarina, en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Así, la bailarina demostró cuán relajado es el actor en relación a la indumentaria, a pesar de pertenecer al mundo del espectáculo.

Vigna contó cuánto influyó Castro en su lanzamiento como cantante, en diálogo con Clarín. "Fue un gran compañero en todo esto. Él me bancó, por ejemplo, en noches donde nos juntábamos a comer y venía contenta por meter un logro o con miedo por jugármela mucho y quizás pegármela", lanzó la celebridad. Y agregó: "Él me hacía de psicólogo y motivador".

Flor Vigna sobre su faceta musical

En diálogo con Revista Caras, Flor Vigna hizo saber a su público cómo fue el proceso artístico que debió atravesar para dar con su primera canción, Uy, cuyo videoclip fue estrenado la semana pasada y protagonizado por Luciano Castro. "No sé si en la confianza en mí, sino en aceptar a abrir nuevos campos, nuevos estilos. Al fin y al cabo todo es volver a jugar, ¿viste? Uno se olvida de eso y se pone más ortodoxo y adulto y duro", siguió y agregó: "Y ahí es donde uno se juzga a uno mismo y por ahí no te dejas tanto fluir. Me pasó que me ayudó mucho tener amigos de la parada urbana. Por ejemplo, tengo un amigo rapero que me ayudó muchísimo a soltarme ante algunas melodías que yo pensaba: ‘Uh, la gente no va a ver que sea tan compatible conmigo o ¿Lo entenderá, o no?’".

"Y él me decía: ‘Si vos conmigo lo haces, ¿Por qué no es parte de vos?’. Y es cierto. También es estar un poco listo para saber que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, entonces obviamente la música al tener esas cosas que tienen que ser únicas, va a haber mucha gente que te va a querer y mucha gente que no", cerró la bicampeona de Bailando por un sueño.