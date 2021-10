Flor Vigna filmó a Luciano Castro y explotó todo: "Casi que me voy"

Flor Vigna compartió un video de Luciano Castro mientras pasaban tiempo a solas y aprovechó para dedicarle una canción.

Flor Vigna y Luciano Castro comenzaron su relación hace dos meses y medio, según contaron públicamente. Recién ahora empezaron a mostrarse frente a las cámaras y a presumirse en redes sociales. Hoy, la actriz publicó un video de él entrenando con una canción de fondo muy curiosa que podría describir su relación.

En apenas seis segundos, Flor les mostró a sus seguidores cómo pasa el tiempo con Luciano: entrenando. Y es que así es cómo se conocieron, ya que eran compañeros en un gimnasio ubicado en Vicente López y, un día, él decidió tomar la iniciativa.

En el clip, se pude ver a Luciano ejercitar sus brazos, que quedaron al descubierto por su musculosa blanca, mientras levanta unas pesas al aire libre. De fondo, suena la canción Casi que me pierdo, de Los Cafres, y Flor eligió subir justo la parte de la letra más romántica: “Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte”.

En otras de sus historias de Instagram, se puede ver a Flor Vigna entrenando al aire libre en el gimnasio, mientras su entrenadora la alienta gritándole: “¡Más rápido, dale! ¡Qué lindo hacer algo por vos! Me encanta. Dale, arriba, más rápido, despegá rápido los pies”.

¿Cómo empezó todo entre Luciano Castro y Flor Vigna?

Hace poco, Castro contó que al principio Flor solamente iba al gimnasio a entrenar y que todos sus intentos de captar su atención fracasaron. “La saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella estaba en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por laburo y después empezamos a escribirnos”, relató el actor.

Estefanía Berardi, periodista de Mañanísima, había dado esta primicia tras haber conversado con Flor, que le contó todo en primera persona. “En un momento se ve que Luciano Castro se flechó con Vigna, le pidió su WhatsApp y le mandó un mensaje y la invitó a merendar. El primer encuentro fue ese, una merienda. Se juntaron en la casa de Flor, fue la primera vez que se vieron fuera del ámbito del gimnasio. Lo que me dijo Flor es que fue un flechazo especial”, relató.

La separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Hace relativamente poco, Luciano terminó su relación con la actriz Sabrina Rojas, quien en este momento está saliendo con el Tucu López. Según dicen algunos rumores, Castro habría conocido a Vigna desde hace incluso más tiempo, pero esperó a que Sabrina blanqueara públicamente su relación con el Tucu para contarlo.

Sobre la forma en la que lleva su ruptura, el actor explicó: “Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”.