Flor de la V rompió en llanto en vivo: "Me dolía profundamente"

La conductora no pudo evitar quebrarse al aire durante su fuerte descargo.

Flor de la V asistió al programa A la Tarde y conversó públicamente acerca de cómo fue su vida desde 2011, año en el que decidió formar una familia junto con su esposo, Pablo Goycochea, con quien tuvo mellizos: Paul e Isabella. En medio del relato, la actriz no pudo contener el llanto.

A pesar de que se considera una privilegiada por haber podido cumplir su sueño de ser madre, la actriz y conductora aseguró que no fue nada fácil para ella y que recibió una terrible cantidad de críticas y agresiones por parte de su entorno, de sus compañeros de trabajo y de los medios de comunicación.

En el contexto de una Argentina de hace diez años atrás, cuando los derechos de las comunidad trans estaban muchísimo más vulnerados en comparación a hoy en día, Flor de la V se convirtió en madre por primera vez. “Me acuerdo los miedos que yo tenía en esa época, con otra Argentina totalmente diferente, y todo lo que había provocado que yo iniciara ese camino de la maternidad. Me dijeron cosas espantosas”, comenzó.

A medida que iba avanzando en su relato, la voz se le iba quebrando cada vez más mientras recordaba aquella época, en donde lo normal era prender la televisión y escuchar a comunicadores sociales debatiendo qué tan bien estaba que Florencia, o cualquier otra mujer trans, decida formar una familia. “Nadie hizo una salvedad de decir que estaba mal lo que estaban haciendo, que era cruel lo que hacían con una persona simplemente porque tenía una identidad diferente y estaba tomando una de las decisiones más importantes de su vida: ser mamá”, continuó.

Pero las críticas no pararon una vez que tuvo a los mellizos e incluso la comparaban constantemente con Lizy Tagliani, un perfil de mujer transgénero socialmente más aceptado. “Me comparaban con Lizy Tagliani, que ella se burlaba de sí misma. Decían que todas las travestis teníamos que ser así, que todas teníamos que mostrar nuestros genitales para ser aceptadas”, sentenció. “Y esa no es la vida, no tiene que ser así. Yo trataba de criar a mis hijos y me agredían completamente. Fui muy juzgada en esa época, decían que había perdido el humor, que me había convertido en otra persona. A mí me dolía profundamente”.

Incluso, la exconductora de La Pelu aseguró que empezó a cuestionarse si realmente había tomado una buena decisión. “Opinaban sobre lo que yo iba a hacer, y en todo ese contexto, yo pensaba muchas veces si estaba haciendo bien en traerlos a este mundo extremadamente cruel, porque iban a tener que luchar contra este prejuicio”, explicó. “Me dijeron cosas extremadamente siniestras. Parecía que la gente se peleaba por ver quién podía ser más hiriente conmigo”.

La inauguración de Fuego, un nuevo centro de estética fundado por la comunidad trans

El mes pasado, se dio a conocer la apertura de Fuego, un nuevo centro de estética creado por mujeres trans del municipio de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Esta inciativa surgió a partir de la pandemia, en un contexto en donde la crisis económica actual golpea especialmente a las comunidades trans, excluídas casi por completo del mercado laboral. Para celebrarlo, varias activistas y figuras públicas, como Flor de la V, se presentaron el día de la apertura. En diálogo con Télam, expresó: “Es por acá, tenemos que generar nuestros trabajos con los apoyos necesarios, estamos celebrando una Argentina mucho más justa, una Argentina que siempre soñé para mis hijos”.