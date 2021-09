Flavio Mendoza contó cómo conquistó a su novio militar: "Él no era gay"

El coreógrafo aseguró que está saliendo con un integrante del ejército, menor que él, y dio detalles de sus primeras charlas. Flavio Mendoza, completamente enamorado.

Flavio Mendoza reveló cuál es su nuevo estado sentimental y aseguró que está saliendo con un militar que es mucho más chico que él. A su vez, el coreógrafo dio detalles de cómo fueron los primeros contactos entre él y su amado, dejando en claro que no tenía en sus planes enamorarse como lo hizo.

¿Cómo lo conoció? Flavio Mendoza así lo reveló en una charla íntima con Sebastián Wainraich para Infobae, : "Por las redes, porque me comentó una cosa del pelo de mi hijo. Y no sabía quién era yo porque estaba en el ejército, entró desde muy chico y es mucho más chico que yo. Y él me invitaba a tomar mate. “Yo no tomo mate”, le decía yo. ¡Mirá qué loco, ¿no?! No tomé mate nunca, y ahora estoy tomando. Y es una persona muy buena, que ama a mi hijo, que me ama, y que siento que es para toda la vida, pero lo trato de preservar porque me da miedo que lo dañen".

"No era gay. Se enamoró de mí, de la persona, porque en realidad hasta la parte sexual fue in crescendo. Te voy a ser sincero: cuando yo chateaba con él, era un encuentro, y ya. Porque también desde que está Dionisio es como muy importante quién entra en mi vida. Y después lo empecé a conocer, que era una persona tan buena, tan sana, tan limpia de tanta cosa, que se fue dando de a poco", agregó Flavio Mendoza, quien se encuentra en una etapa realmente especial de su vida.

La anécdota de Flavio Mendoza con Maradona: "No me caía bien y me sorprendió"

Durante su visita al programa Los Mammones (América TV), Flavio Mendoza reveló una anécdota con Diego Maradona, a quien definió como "genio" en una palabra, en el cartel que les suele entregar el conductor Jey Mammón a los invitados. Y se explayó: "Me suena el teléfono y era la mujer, me dice ´hola, sí, Maradona quiere hablar con vos´. ¡Y pum! Le corté", dijo ante las risas generalizadas en el canal.

Sin embargo, aclaró que más tarde sí le respondió, cuando el crack se comunicó con él cuando quedó eliminado de Showmatch: “Dije ‘¡hola!’ y él me dijo ‘¡boludo, no me cortes!´. Claro, ahí le conocí la voz". Y continuó al detalle: "Me dijo ´nooo, ¿cómo te vas a ir del Bailando, qué hizo Marcelo (Tinelli)? Yo me divertía tanto con vos... ¿Cómo te van a sacar?´".

A pura sinceridad, Flavio Mendoza reconoció sobre Maradona: “Me sorprendí porque la verdad es que a mí no me caía muy bien él como personalidad, pero yo no lo conocía. Él iba a los espectáculos míos, todo el mundo se empezaba a sacar fotos, y yo me iba por el otro lado. Re loco, yo era cero cholulo con la gente”.