Fin del misterio: Ricky Maravilla reveló "qué tiene el petiso"

El cantante rompió el silencio y sacó a la luz el secreto de su hit Qué tendrá el petiso.

Ricky Maravilla sorprendió a todos tras revelar un misterio que tiene que ver con una de sus canciones más conocidas. Se trata de Qué tendrá el petiso, el hitazo más grande del cantante tropical, por lo que explicó en qué se basó y tiene un fuerte vínculo hacia una historia personal

"Superamos el complejo de ser petisos siendo simpáticos, enamoradizos, caballeros, respetuosos, ingeniosos", expresó Ricky Maravilla, quien dialogó con IP Noticias. El tema sonó por todas las discotecas, casamientos y eventos a lo largo de estos años, pero nadie se atrevió a preguntar qué es lo que tiene el "petiso", valga la redundancia.

Allí, el cantante tropical oriundo de Salta le reveló a Agustina Kampfer las cualidades que puede tener un hombre de baja estatura. "Cuando yo veo un matrimonio en la calle, una mujer alta del brazo con su esposo petiso, yo me atrevo a preguntarle ´disculpe señora, le hago una consulta ¿qué tiene su esposo que es bajito?´. Y me contesta ´ya sé a lo que te referís, a mi petiso no lo cambio por nada porque me conquistó. Yo tenía un novio alto que no tenía las cualidades que tiene mi esposo'", señaló.

La canción que pasó a la inmortalidad todavía sigue dando que hablar en las plataformas digitales, a pesar de haberse lanzado en el año 2008. En YouTube supera el millón de reproducciones, y además, fue un sencillo que bailó en innumerables ocasiones Diego Maradona, en alusión a su estatura.

Ricky Maravilla explotó contra L-Gante

Ricky Maravilla explotó contra L-Gante en diálogo con Toda la vida (Net TV) y no dudó en marcar territorio como uno de los más reconocidos artistas de cumbia, no solo a nivel nacional sino también internacional. "Vi pasar modas y temáticas musicales en cantidades que duraron poco tiempo y se diluyeron", disparó muy picante el legendario cantante contra su colega.

Desde hace ya un tiempo, L-Gante es sin dudas el cantante de cumbia más reconocido del país, con canciones que rápidamente superan los millones de reproducciones en plataformas musicales y mucho cariño por parte del público. Pero de la misma manera también recibe muchas críticas tanto por parte de los espectadores como de otros colegas, que ven crecer exponencialmente a Elián y la cumbia 420.

Entre ellos estuvo Ricky Maravilla, que escuchó decir algo al abogado de L-Gante que no le gustó nada. Hace unos días, Elián Valenzuela tuvo que presentarse en la Justicia para prestar declaración por una denuncia en su contra por intento de homicidio en el marco de la presentación de la pelea del Chino Maidana. Su abogado le contó a Toda la vida que su idea era llegar a un acuerdo y hacer una donación para una entidad, además de que agregó que L-Gante está entre los más escuchados de Europa y Argentina.

"O sea que, cuando yo escucho que L-Gante es el más escuchado en Europa a mi me están escuchando, a través de las canciones de La Granja, en Rusia, en España, Francia, Italia, Estados Unidos, México, gran parte de Latinoamérica, Australia", agregó picante. Para concluir su filoso descargo, Ricky Maravilla fue lapidario con su colega: "Vi pasar modas y temáticas musicales en cantidades que duraron poco tiempo y se diluyeron. Hoy en día no sé, no son muchos los artistas que pueden hablar de una carrera de 35, 40 años o 50 como Los Palmeras".