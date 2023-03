Filtraron chats picantes entre Ricky Maravilla y La Bomba Tucumana: "Donde vos quieras"

Salieron a la luz mensajes picantes entre Ricky Maravilla y La Bomba Tucumana. Quien difundió esta información fue la novia del cantante, Taki Natali.

Ricky Maravilla es noticia por una filtración de chats con "La Bomba" Tucumana. Quien se encargó de difundir estos mensajes fue la novia del cantante, Taki Natali, quien aseguró que Gladys estaba "buscando prensa" antes de volver a la exposición mediática que le dio participar en ShowMatch.

Taki Natali, quien además de ser la pareja de Ricky Maravilla también trabajó junto a él durante muchos años, expresó: "En una de esas oportunidades yo le estaba haciendo las redes sociales a Ricky, entonces ella mandó un mensaje diciendo 'tenemos que juntarnos, sos el rey. Con vos voy hasta el cielo, o a dónde vos quieras'. Entonces, ofrecida. ¿Entendés?".

En Socios del Espectáculo, la novia de Ricky Maravilla denunció que Glayds "La Bomba" Tucumana buscó acercarse al cantante sólo por interés mediático. "Lo perseguías con una motito a todos los shows cuando no eras la Bomba. Antes la exposición esa de Tinelli y todo eso que ella salía por todos los canales, andaba buscando calculo que prensa. Quiero pensar".

La novia de Ricky Maravilla también criticó un hit de "La Bomba" Tucumana

"Me tiene re podrida con la pollera amarilla. Re podrida con sus entrevistas falsas", lanzó la novia de Ricky Maravilla. A su vez, despotricó contra la cantante tucumana con una repudiable frase: "Si pudiera ventilar su cerebro como ventila las gomas yo creo que podría crear por lo menos un temita más".

Fin del misterio: Ricky Maravilla reveló "qué tiene el petiso"

Ricky Maravilla sorprendió a todos tras revelar un misterio que tiene que ver con una de sus canciones más conocidas. Se trata de Qué tendrá el petiso, el hitazo más grande del cantante tropical, por lo que explicó en qué se basó y tiene un fuerte vínculo hacia una historia personal

"Superamos el complejo de ser petisos siendo simpáticos, enamoradizos, caballeros, respetuosos, ingeniosos", expresó Ricky Maravilla, quien dialogó con IP Noticias. El tema sonó por todas las discotecas, casamientos y eventos a lo largo de estos años, pero nadie se atrevió a preguntar qué es lo que tiene el "petiso", valga la redundancia.

Allí, el cantante tropical oriundo de Salta le reveló a Agustina Kampfer las cualidades que puede tener un hombre de baja estatura. "Cuando yo veo un matrimonio en la calle, una mujer alta del brazo con su esposo petiso, yo me atrevo a preguntarle ´disculpe señora, le hago una consulta ¿qué tiene su esposo que es bajito?´. Y me contesta ´ya sé a lo que te referís, a mi petiso no lo cambio por nada porque me conquistó. Yo tenía un novio alto que no tenía las cualidades que tiene mi esposo'", señaló.