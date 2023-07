Filtran los "romances" desconocidos de Mirtha Legrand: "Amantes"

Un destacado periodista ventiló las supuestas relaciones que tuvo la diva de los almuerzos a lo largo de su vida.

Mirtha Legrand en más de una oportunidad remarcó que el gran amor de su vida fue Daniel Tinayre, su esposo y padre de sus hijos Daniel Andrés Tinayre (fallecido en 19999 y Marcela Tineyre. Sin embargo, los rumores sobre su vida amorosa siempre estuvieron a la orden del día.

"No extraño un beso sino sus consejos. El ´Chiquita abrígate que hace frío´, el ´ese color te queda mejor´. Eso lo añoro. Recuerdo sus risas, sus charlas, su sabiduría, su amor por la buena vida", remarcó la diva de los almuerzos hace algunos años al recordar a su marido. Pero en esa misma época un periodista ventiló los supuestos affaire de la conductora en sus tiempos de casada.

Luis Ventura participó en 2011 del unipersonal de "Estelita", el personaje con el que Jey Mammón saltó a la fama. En ese entonces, el conductor de Secretos Verdaderos presentó su libro "Toda la verdad y nada más que la verdad. Los Expedientes V", en donde reveló varias primicias.

"En mis programas solo he revelado el 30% del contenido de la información que manejo. Ahora es el momento de mostrar el 70% restante", subrayó. "Ofrezco ahora lo que jamás conté en televisión ni en radio y lo que nunca escribí en diarios ni revistas", sumó en el espectáculo del humorista,

Fue en esa charla que de manera de adelanto, el periodista contó algunos romances secretos que supuestamente Mirtha Legrand tuvo en su vida. La lista fue más extensa de lo que muchos pensaban y entre los nombres se destacaron importantes deportistas y artistas

“Mirtha Legrand no fue ajena a la seducción de otros hombres. Quedó deslumbrada por un jugador de fútbol", anticipó Ventura para jugar con el misterio. "Roberto 'Conejo' Tarantini había participado en uno de sus almuerzos. A la salida, tuvo un problema con su vehículo. Entonces, Mirtha lo alcanzó con el suyo y se produjo un enamoramiento instantáneo”, aseguró el periodista.

“Pero no fue el único hombre con el que se la vinculó. Se fantaseó con Alfredo Alcón, que estaba casado con Norma Aleandro", indicó y agregó: "Ella se enojó conmigo porque yo había dicho que ella y Héctor "el Bambino" Veira eran amantes. La historia cuenta que él la pasaba a buscar a la madrugada: solo sexo. También se dijo que había tenido un approach con Carlos Monzón”.

Mirtha Legrand vivió un momento incomodo en los Martín Fierro

Mirtha Legrand, como todos los años, dijo presente en la entrega de los premios Martín Fierro. La diva estaba entre las nominadas a "Labor en conducción femenina" y llegó acompañada por todo su clan: su hija Marcela Tineyra; sus nietos Juana y Nacho Viale, y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

La familia Legrand-Tineyre participó de la alfombra roja del evento y no pudo contener su incomodidad con el look se una de sus familiares. "¡Ámbar, qué escotada que estás. Muy escotada!", lanzó Mirtha sin filtro. El comentario provocó la risa de todos, pero quedó en evidencia que la diva no estaba de acuerdo con el atuendo elegido.

Por su parte, la joven le respondió: "Sí, estoy escotada, abuela" y también fue defendida por su madre, quien esbozó: "Así son las nuevas generaciones, abuela". Iván de Pineda le consultó a Ámbar qué expectativas tenía para la noche y la nieta de Piero reveló: "Pasarla bien, disfrutar. Compartir un momento más con mi familia".

La hija mayor de Juana Viale lució una pollera larga negra y un corpiño muy finito. De hecho, el look llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y en cuestión de minutos se volvió viral, por lo que no tardaron en proliferan cientos de memes al respecto.