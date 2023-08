Filtran el lado oscuro de Cumbio: "Nos distanció su ego"

La influencer Agustina "Cumbio" Vivero quedó en el ojo de la tormenta tras un picante comentario que muestra su lado menos conocido.

Agustina "Cumbio" Vivero, emblema de la tribu urbana flogger y personalidad de los medios, quedó bajo la lupa tras una reciente y picante declaración de Coqi D'ursi, uno de sus amigos en la época del boom en la cultura flogger. "Pensábamos diferente en las formas de tratarnos", sentenció Coqi sobre su distanciamiento de la mediática.

En una entrevista con El Destape, Coqi, que actualmente tiene 30 años y está alejado de los medios, contó por qué se peleó con Agustina Vivero (nombre real de "Cumbio") al señalar: "Ella tenía otra forma de vivir su momento, tenía más exposición y quería ser más protagonista. Lo que nos distanció fue su ego y que pensábamos diferente en las formas de tratarnos".

Más allá de las cuestiones que los llevaron a tomar caminos separados, D'ursi precisó que se encontraron de grandes y fluyó buena energía: "Nos cruzamos una vez y nos saludamos, desde esa pelea nunca más volvimos a hablar. Yo la sigo en las redes, le comento todo y me pone muy feliz saber que le va bien, pero las amistades van y vienen en la vida. Quedan los recuerdos".

Coqi y Cumbio se conocieron "por amigos en común", según relató el joven: "En un cumpleaños que había festejado Agustina, fuimos con algunos floggers bastante populares y pegamos buena onda. Nos agrupaba un poco eso y el tema de la cantidad de seguidores que consumían nuestras publicaciones…yo llegué a tener 100 mil, que es un montón si pienso la edad que tenía".

Con quién sale Cumbio

Con respecto a su vida amorosa, Cumbio reveló hace poco que vive con su novia en una relación cerrada pero libre y en la cual hay mucho amor. "A mí me ayuda mi pareja a bajar en el trabajo, soy workaholic, para mí es muy importante mi trabajo y la educación que me pagué con mi trabajo. Sé lo que es no tener nada y el trabajo me dio mucho. Éramos pobres, todo lo que me pasa este año en mi vida es un logro, paro y pienso: cuanto hice con lo poco que me tocó. No tener nada, todo lo que pasé me ayudó a ser más creativa, me motivó pensar que no quiero que esto sea así toda la vida. Pensaba cuando mis viejos sean grandes dónde van a vivir. La llegada de Internet me abrió la cabeza, las redes me ayudaron a evolucionar”, contó.