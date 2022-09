Famosa actriz de 27 años se quitó la vida y dejó una carta de despedida: "No quiero vivir"

Conmoción total en el mundo del espectáculo. Decidió quitarse la vida y dejó una carta de despedida en la que aseguró que su corazón le gritaba que ya no quería vivir.

El mundo del espectáculo está conmocionado por la muerte de una famosa actriz a sus 27 años, quien decidió quitarse la vida y dejó una carta de despedida. En la misma aseguró que su corazón le gritó que "ya no quería vivir más" y el trágico final dio la vuelta al mundo.

"Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", expresó Yoo Joo-Eun en la carta de despedida.

Continuando con su adiós, Yoo Joo-Eun agregó: "He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal".

"Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición", continuó Yoo Joo-Eun. La carta fue difundida por su hermano en redes sociales, cumpliendo la última voluntad de la protagonista de Big Forest.

La cumbia está de luto: murió un histórico cantante santafesino

La cumbia santafesina está de luto: este viernes 26 de agosto murió uno de sus máximos exponentes. Creador de un estilo propio, este cantante dijo adiós con 72 años y con la última voluntad de seguir tocando la guitarra para demostrarle a los fans que seguía vigente.

Juan Carlos Denis, legendario músico santafesino que saltó a la fama gracias al conjunto Los del Bohio, fue despedido a través de las redes sociales por amigos y familiares. "Quiso tocar hasta el último instante de su vida, ya que sus últimas palabras fueron que deseaba puntear algunas canciones para que sus fans lo vieran que aún podía tocar", aseguraron en el comunicado oficial.

"¡Gracias inmensas por estas casi cinco décadas de amor incondicional! Fueron su alegría, el pan de cada día y el sentido de su trabajo diario, hasta su último instante", continuaron en el comunicado, que fue firmado por los familiares de Juan Carlos Denis y los integrantes de Los del Bohio. Los restos del artista son velados desde la tarde del 26 de agosto en la Ciudad de Santa Fe.