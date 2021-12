Fabián Cubero rompió el silencio: qué dijo de los rumores de embarazo de Neumann

En la espera de su primer hijo con Mica Viciconte, Fabián Cubero opinó sobre los crecientes rumores de embarazo de su ex y mamá de sus hijas, Nicole Neumann.

Luego de su escandalosa separación de Nicole Neumann y la cautelar que ella le puso para mantener la imagen privada de sus hijas, Fabián Cubero optó por un perfil muy bajo en los medios y se comunicó con lo justo y necesario como un personaje público. Sin embargo, al estar relacionado con dos mujeres muy famosas, la palabra del ex futbolista es muy solicitada.

En los últimos días empezaron a crecer fuertes rumores de un posible embarazo para Nicole Neumann. La modelo se encuentra en pareja hace poco menos de un año con Manuel Ucera, pero parece que el amor es tan fuerte que ya están decididos a dar un paso más allá. Lo cierto es que Nicole expresó en repetidas ocasiones su deseo de tener un hijo con su pareja y parece que ya están en proceso de conseguirlo. "La información que tengo es que están haciendo el tratamiento en Recoleta y no en Miami como dijo Luis Ventura. Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz", expresó Maite Peñoñori hace unas semanas atrás cuando todavía era panelista de LAM.

Así es como poco a poco empezaron a crecer los rumores de embarazo para Nicole Neumann, por lo que muchas personas se encontraban ansiosos de escuchar la palabra de Fabián Cubero, quien también se encuentra en la dulce espera de Luca, su primer hijo junto a Mica Viciconte. Fue un notero de A la Tarde quien consiguió encontrarse con el ex futbolista y obtener su respuesta sobre el tema del momento.

"¿Te había hablado, en su momento, Nicole de la posibilidad de ser madre nuevamente?", consultó el periodista a Cubero, quien acababa de llegar de sus vacaciones en Brasil junto a sus hijas y Viciconte. "Es tema de ella, yo no voy a hablar de la vida de ella", expresó Fabián bastante molesto con la consulta que nada tenía que ver con su vida actual. "No tengo la cabeza en eso, vengo con mi familia de un viaje muy lindo y apunto a seguir disfrutando", sentenció molesto y no dio más declaraciones de ningún tipo.

La Navidad de Nicole Neumann con un palito a Cubero y Viciconte

En medio de sus vacaciones con Manuel Ucera, en donde celebró la Navidad con la familia de él, Nicole Neumann aprovechó para mandar un saludo a sus miles de seguidores, pero también una fuerte indirecta para Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes pasaron esta festividad con las tres hijas de la modelo.

"Les deseo una Navidad llena de amor, paz, libre de prejuicios y mal. Que se cuiden estas fiestas que aun seguimos en pandemia y cuiden a sus seres amados, a los que tenemos cerca y ¡a los que están lejos también!", comenzó el posteo de Nicole. "¡Hasta con mas amor! como a mi que esta Navidad me todo estar lejos de mis cachorritas Indiana, Allegra y Sienna, las abrazo desde lejos con todo mi corazón. Seamos felices y abracemos a quienes tenemos al lado. ¡Que tengan una linda Navidad y Noche buena!", finalizó este posteo. Cabe recordar que se corrieron fuertes rumores de que Neumann no estaría muy contenta con el viaje de sus hijas a Brasil, por lo que este mensaje no se recibió muy bien entre los seguidores de Mica.