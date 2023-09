Estefi Berardi escrachó a Yanina Latorre al aire: "Lo va a explicar"

La panelista Estefi Berardi habló de la polémica que se generó tras la filtración de los chats picantes que habría mantenido con Fede Bal y apuntó con dureza contra Yanina Latorre.

Estefi Berardi trajo de vuelta la polémica por la filtración de los chats picantes que habría mantenido con Fede Bal y apuntó directamente contra Yanina Latorre, a quien llevará a juicio oral tras no llegar a una mediación intermedia. "Sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí", sentenció la panelista de televisión.

En el programa Poco Correctos (El Trece), Estefi Berardi contó las actualizaciones de su enfrentamiento con la "angelita" tras la filtración de sus conversaciones con Fede Bal y la divulgación de información privada sin permiso, y sentenció: "Se supo que hubo una audiencia hoy, lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral".

"Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada. A partir de eso, yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí, sobre una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023. Eso es como un montón, por eso voy contra quienes voy", agregó.

Del otro lado, la periodista María Belén Ludueña esgrimió que pudo ponerse en comunicación con Yanina Latorre y contó lo que le dijo: "Yanina, muy tranquila, me dijo: 'No tengo mucho para contarles, esto duró tres minutos. Si querés saber algo más, habla con mi abogada'. Hablé con Elba y me dijo: '¿Por qué no le inicia acciones a Marcela Tauro?'". Directa, Estefi Berardi retrucó: "No creo que sea una mala persona, pude hablar con ella y me pidió disculpas".

Carmen Barbieri contó una intimidad de Fede Bal y lo expuso en pleno vivo: "Estuviste con ella"

Bal estuvo como invitado en el programa que Barbieri conduce en Ciudad Magazine, Mañanísima, y fue delatado por su madre respecto de su supuesta relación con Estefi Berardi. "Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano", fue el comentario de la panelista al actor que despertó la curiosidad de Carmen.

“Ah, ves... hablan ustedes, ¿siguen hablando?", preguntó la exjurado de Bailando por un sueño y puso en aprietos a su hijo y a la panelista de su programa. Bal no hizo caso a la acotación de su madre y le hizo una directa pregunta a Berardi: "¿Yo te dije eso, cuándo?". En ese marco, se llevó a cabo una tensa conversación entre madre, hijo y panelista:

Berardi: "Una vez me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’ ¿Por qué buscas algo chico ahora?"

Federico: "Porque están pidiendo locuras de plata, me pidieron 25 mil dólares por una temporada por una casa, ni loco pago eso"

Berardi: "Yo te puedo alquilar mi depto".

Federico: "¿A cuánto me lo dejas? Vos me vas a pedir 120 dólares por día, tu departamento está lindo, no lo conozco, lo vi por redes"

Carmen: "Ay, cómo aclaró al toque, se están pisando"

Federico: "No, porque acá decís algo y es terrible. Hoy estoy muy fácil, ¿qué queres saber?"

Carmen: "Si estuviste con ella"

Federico: "Nunca mamá"

Berardi: "Nos conocimos siendo amigos, tengo muchos amigos varones"