Estás igual: la foto de Nico Vázquez con un fanático suyo igual a él

Nico Vázquez protagonizó un momento que nadie esperaba a la salida del teatro. La imagen del actor junto a una fanática suya y una persona igual a él que se volvió viral en las redes sociales.

Nico Vázquez se encuentra alejado de la televisión y abocado a sus proyectos en el mundo del teatro. En la última función que hizo el viernes 21 de julio, el actor protagonizó una situación divertida para todos: una fanática se confundió, quiso sacarse una foto con otra persona igual a él y terminaron posando los tres juntos en un posteo que se volvió viral en las redes.

Lo que sucedió en primera instancia es que Rocío, la fanática en cuestión, se sacó una foto con una persona que es igual a Nico Vázquez pero ella nunca se dio cuenta. "Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta que no era", escribió. Esta situación despertó todo tipo de reacciones en Twitter, red social donde publicó el posteo, a tal punto que se volvió viral y llegó a ojos del actor.

La decisión que tomó el ex Casi Ángeles es invitarla a un show de Tootsie, la obra teatral en la cual es el protagonista, para concretar la verdadera imagen, pero no fue la única: el "falso" Nico Vázquez también fue convocado. "Esto que ven acá se viralizó a un nivel de un millón seiscientas mil personas que la vieron y a mi me llegaba por todos lados", expresó en el cierre de la función.

Aprovechando que estaban los tres en el teatro, el actor se sacó una foto con su fan y con la persona que ahora es su doble, ya que son muy parecidos. "Bueno, muchísimas gracias. Son divinos los dos", les dijo Nico Vázquez mientras el público aplaudió el gracioso momento vivido.

100 funciones y 100 mil espectadores: Nico Vázquez celebró el éxito de la obra Tootsie

Nico Vázquez se encuentra alejado del mundo de la televisión para abocarse a un proyecto que lo tiene muy ocupado. Se trata de la obra de teatro Tootsie que se lleva adelante en el escenario del teatro Lola Membrives ubicado en avenida Corrientes 1280 con un gran récord: cumplió 100 funciones y 100 mil espectadores con todas las localidades agotadas desde su estreno.

El actor de 45 años vive un buen momento en el rubro teatral con Tootsie, la obra que se remonta al personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Sidney Pollack. El rol protagónico lo comparte junto a Julieta Naír Calvo y un amplio elenco actoral. En la noche del domingo 2 de julio, Vázquez celebró un número inesperado.

Cumplió 100 funciones y 100 mil espectadores con Tootsie, cuyas funciones estuvieron siempre agotadas desde la primera fecha de lanzamiento. Cabe destacar que la obra teatral es dirigida por Mariano Demaria y sin compromisos televisivos, el actor apostará al teatro en este 2023.