Esmeralda Mitre reveló los cambios que haría en La Nación: "Haría un diario liberal"

Esmeralda Mitre aseguró que ya la declararon dueña del 20% de las acciones de La Nación y que le gustaría convertirlo en un diario liberal.

Esmeralda Mitre aseguró que la Inspección General de la Justicia (IGJ) la declaró dueña del 20% de las acciones de La Nación que le pertenecían a su padre. En diálogo con Víctor Hugo en AM750, la actriz y empresaria festejó su triunfo en la Justicia y adelantó cuáles son sus próximos planes si es que llega a tener al histórico diario bajo su poder: convertirlo en un medio liberal.

Bartolomé Luis Mitre, el padre de Esmeralda, fue director de La Nación y falleció el 25 de marzo de 2020 a sus 79 años. Esmeralda asegura que su padre había comprado un 20% de las acciones y que ella es la heredera. Por esta razón, ya estuvo pensando qué decisiones tomaría sobre el futuro del medio.

A pesar de que los que tenían poder sobre ese 20% de acciones aseguraban que ya se habían vendido, Esmeralda no les creyó e hizo una denuncia en la Justicia para reclamar lo que le corresponde. Según dijo ella, la IGJ la reconoció como la accionista de la firma KMB SA de la que su padre era dueño. Por otro lado, cabe destacar que todavía no se sabe quiénes son realmente los dueños de ese porcentaje de acciones.

“Ya no tienen más nada que negarse porque ya la IGJ dictaminó que los herederos somos nosotros. No tienen nada para resistirse, no tienen papeles, todo lo que muestran está a nombre de mi padre y las acciones ya están a nombre nuestro. Ya heredamos”, expresó. “Fue muy fuerte lo que pasó anoche. Nosotros ya somos reconocidos herederos, por ende ya entraríamos a una asamblea y podríamos entrar al diario”, continuó Esmeralda.

Los planes de Esmeralda Mitre sobre el futuro de La Nación

Sobre sus planes a futuro con La Nación, Esmeralda explicó que su intención es hacer un diario lo más “liberal” posible para evitar que se haga “propaganda política”. “Iría con mucha cautela, con mucho criterio, con mucha humildad. Entraría y cambiaría muchísimas cosas, para empezar, haría un diario liberal, que no sea un pasquín. Si hay políticos o no okey, pero que no se haga propaganda política”, destacó.

Por último, le dio las gracias a la IGJ “por hacerse cargo de causas nobles y justas”. “Esto es algo que le importa al país entero, porque que no se sepa quiénes son dueños de un diario es algo tremendamente estrepitoso, no puede suceder. Hoy se reconoce que son las acciones de mi padre, esto fue una lucha de dos años muy dolorosa”, cerró.