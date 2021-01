Un momento emotivo para Rita: "la palabra de Cristina se reconoce".

Durante los viernes de enero Rita Cortese presenta un repertorio de poemas, tangos y canciones en la terraza del Teatro Picadero, motivo por el que mantuvo una charla exclusiva con El Destape, en la que adelantó el show y analizó los procesos de deconstrucción en el tango. Pero además, reveló una anécdota poco conocida de su vida: el día que conoció a Cristina Fernández de Kirchner. "Corrió una energía muy hermosa entre nosotras", confesó.

La actriz, que es una de las impulsoras de la radio del Instituto Patria "Viento del Sur", contó a El Destape cómo fue el esperado encuentro con la dos veces Presidenta de los argentinos. "No puedo decir que tengamos una relación de amistad, pero me encantaría. Hay muchos actores que pudimos conocerla (a Cristina) porque durante su Gobierno y el de Néstor hemos sido muy convocados. Eso es interesante porque siempre la palabra de Cristina se reconoce", arrancó, con emoción.

Ante la pregunta de si le ganó su costado cholulo ante el primer intercambio, Rita afirmó: "La primera vez que la trato a Cristina ocurrió algo muy interesante. Fue cuando Teresa Parodi había asumido como Ministra de Cultura. El primer acto que presidió como Ministra fue para acompañar a las películas que iban a participar en algunos festivales de cine, como el de Cannes. Allí estaba incluida 'Relatos Salvajes'. Recuerdo que estábamos hablando con Julieta Díaz y Cristina sobre el 17 de octubre. Ella (Cristina) dice: 'En realidad, el 17 de octubre lo arma…'. De inmediato nos miramos y con Julieta dijimos: Cipriano Reyes".

Y, añorando ese momento, señaló: "Tras esa situación corrió una energía muy hermosa entre nosotras. Necesitamos líderes con la vocación de trascendencia que tiene Cristina".

Por otro lado, adelantó cómo fue su participación en la esperada serie "Maradona: sueño bendito" en la que tuvo que interpretar a la mamá de "El 10", Doña Tota, en su versión anciana (Mercedes Morán la interpretó durante su juventud). "Me dolió mucho su muerte, Diego fue un artista que trascendió el fútbol para convertirse en un hombre de la cultura popular. Esa misma línea de “la pelota no se mancha”, la tenía en sus decisiones vida. Espero estar a la altura de la interpretación de Doña Tota. No paraba de imaginar que si la serie no era considerada veraz, Diego podía enojarse mucho. Espero que, desde donde esté, si puede ver la serie, no me deteste", reflexionó.