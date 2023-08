Emiliano Pinsón y un desgarrador anuncio: "Hay que enfrentarlo"

El periodista sufre una dura enfermedad y realizó un desgarrador comunicado. Qué dijo Emiliano Pinsón.

Emiliano Pinsón es uno de los periodistas deportivos más conocidos de Argentina. Es por eso que la noticia sobre la enfermedad que sufre causó impacto entre la sociedad, y hace pocas horas fue él mismo quien realizó un desgarrador anuncio al respecto.

Mediante su cuenta de Instagram, Emiliano Pinsón realizó un extenso comunicado en el que habló sobre su actual estado de salud y cómo lleva el Parkinson. "Les quiero decir, en serio, posta, que estoy bien. Por supuesto que tengo una enfermedad que al ser neurológica se me ve mal en algunas cuestiones, seguramente en gestos en el rostro, en formas de hablar, pero internamente estoy bien. Quédense tranquilos: voy a seguir laburando”, manifestó.

“Soy un tipo super activo. Y como dijo el Diego una vez, ‘lástima a nadie’. A veces leo ‘pobrecito’. Pero no, pobrecito nada. Tengo una enfermedad y salgo a pelearla. Trato de hablar y dar ejemplo. Pero no porque me crea más grande, sino porque lo tengo que hacer y quiero hacerlo. No me voy a quedar en casa”, agregó Emiliano Pinsón.

Conmoviendo al público, Emiliano Pinsón cerró con la siguiente revelación: “Si les interesa, les cuento que voy a grabar un podcast (en Congo Podcast) sobre Parkinson, haciendo entrevistas con gente que tiene que ver con el tema. No es una cosa bajón. Tenemos un tema y hay que enfrentarlo. No tengo muchas más palabras que decirles gracias a todos. Sinceramente no me imaginaba tanta muestra de cariño”.

Qué es el Mal de Parkinson

Causas, tratamiento y síntomas iniciales

Se trata de una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente y, a veces, se inician con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son normales, aunque esta patología también suele provocar rigidez, cierta pérdida del equilibrio o una disminución leve del movimiento. Puede controlarse mediante algunos medicamentos como antidepresivos, remedios destinados a mejorar la cognición y antitemblores.

Por otra parte, los suplementos que cuenten con la vitamina B12 también pueden ser útiles y se pueden encontrar en algunos alimentos como el hígado de ternera, las almejas, el pescado, la carne en general, el pollo, los huevos, los cereales, la leche y otros productos lácteos.

Si bien todo lo mencionado colabora mucho, la realidad es que no tiene cura y, además, con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Si bien este problema puede durar para siempre, aquellos que la sobrellevan tendrán "entre 15 y 20 años de vida de buena calidad" según el profesor, neurólogo e investigador Justo García de Yébenes, el jefe de la sección de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España.