Emilia Mernes se sinceró sobre un difícil momento de su pasado: "Estaba re mal"

En una reciente entrevista, Emilia Mernes reveló el complicado momento que atravesó en secreto.

Emilia Mernes se sinceró sobre el complicado problema de salud que atravesó en el pasado con respecto a su vínculo con la comida y el aspecto físico. Como una de las artistas contemporáneas más exitosas de la industria musical nacional, la cantante aprovechó el espacio para concientizar sobre los trastornos de alimentación y habló de su experiencia en primera persona.

En una reciente entrevista que brindó con el streamer Coscu, la cantante habló de varios aspectos de su vida y cómo el éxito repercutió en su día a día. En este espacio, la intérprete de No soy Yo relató el complicado momento que atravesó hace un tiempo atrás en relación con su vínculo con la comida y la presión de encajar con los estereotipos impuestos. "No salía porque me daba vergüenza que la gente me vea", subrayó Mernes con gran pesar.

"Tenía atracones de comida. Comía por la ansiedad. Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda", reveló Emilia Mernes con gran pesar sobre esta situación. Además, la cantante se lamentó a recordar que "ella sabía que estaba engordando" porque "se le notaba en la cara y el cuerpo".

Posteriormente, Mernes aseguró que recién en la actualidad se puede dar cuenta de la gravedad del asunto. "Me daba vergüenza que vieran mis brazos. Es horrible, porque nosotras no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo", comenzó por analizar la artista. "Imagínate mi cabeza cómo estaba. Estaba re mal, la pasé mal. Pero después entendí que no era así y que no pasa nada", sentenció la cantante oriunda de Nogoyá.

Un fuerte análisis: Emilia y su lucha con los estereotipos

Fueron varias las ocasiones en las que Emilia Mernes habló sobre el bullying que sufrió y su gran lucha para aceptarse a ella misma. Sin embargo, en la charla con Coscu, la ex cantante de Rombai aseguró que, como figura pública, aún se enfrenta a situaciones incómodas.

"La gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo o que tenés que usar cierto tipo de ropa o qué tenés que decir o hacer... y eso me rompió la cabeza", contó Mernes. "Son cosas que te impone la sociedad, que son una estupidez", cerró el tema luego de remarcar que ahora se enfoca en su bienestar y en su exitosa carrera.